Mahkemeden emsal karar! Milyonları ilgilendiriyor

Antalya'da, 100. Yıl Bulvarı’nda sol şeridi sürekli ve keyfi olarak işgal ettiği gerekçesiyle fahri trafik müfettişi tarafından hakkında ceza tutanağı düzenlenen ve Antalya Trafik Denetleme Şubesi tarafından 235 TL idari para cezası kesilen otomobil sürücüsü kararı mahkemeye taşıdı.

Sürücünün idari para cezasına yaptığı itirazı değerlendiren Antalya 1. Sulh Ceza Hâkimliği, itirazın 15 günlük yasal süre içinde yapıldığını vurguladı. Trafik Denetleme Şubesi, işlemin hukuka uygun olduğunu belirterek itirazın reddini istedi. Dosyayı inceleyen ve celse açılmasına gerek görmeyen mahkeme, taleplerle ilgili şu tespitlerde bulundu:

Mahkeme kararı iptal etti

“Dosya incelemesinde Antalya ilinde her 3 şeridi işlek yollardan biri olup şehir içi hız sınırlaması olan 100. Yıl Bulvarı’nda söz konusu aracın sol şeridi sürekli ve keyfi olarak ihlal etmesinin söz konusu olamayacağı anlaşıldığından itirazın kabulü ve idari para cezasının kaldırılmasına karar verilmiştir.”