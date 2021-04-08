Mahkemeden CHP lehine mahkumiyet kararı! Karahasanoğluna 20 ay hapis cezası

Yargının; Cumhurbaşkanının iki dudağı arasında kararlar verdiği iddia edile dursun, mahkumiyet kararları CHP’liler lehine çıkmaya devam ediyor. CHP’li milletvekilinin şikayeti üzerine, mahkumiyet kararı verilen son örnek ise, gazetemiz sorumlu müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’na verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezası oldu. Karahasanoğlu ile birlikte, pusulahaber.com internet sitesinin sahibi M. Ali Gündüz’e de aynı haber için 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi, cezalar ertelendi.

CHP’li vekil şikayet etti

CHP milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin şikayeti ile açılan ceza davasında, Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi, dün skandal bir karara imza atarak, yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan bir haber için, basılı gazetenin sorumlu müdürü Karahasanoğlu’nu cezalandırdı. Mahkemenin, Basın Kanunu ile İnternet Yoluyla İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanunu bile ayırt edemeyen kararı için, İstinaf’a müracaat edilecek. Hamzaçebi’nin, bir kadınla gayri ahlaki buluşmasının görüntüleri, 2010 yılında internet sitelerinde yayınlanmış, sonraki süreçte CHP’li milletvekilinin FETÖ’ye yönelik sert açıklama yapmaktan kaçınması dikkat çekmişti.

CHP-FETÖ teması

2015 yılında, FETÖ’cü Fuatavni’nin twitter hesabından Hamzaçebi ile görüştüğüne ilişkin ididalar medyada tartışılmış, Hamzaçebi ise iddiaları yalanlamıştı. Konuyu haberleştiren yeniakit.com.tr, “Fuat Avni, Akif Hamzaçebi’yi kaset şantajıyla mı ele geçirdi?” sorusunu yöneltmişti. Haberde, CHP’li bir milletvekili ile Fuatavni’nin ilişkisi sorgulanmış ve 2010 yılında Hamzaçebi’nin bir kadınla ilişkisini gösteren görüntülerin şantaj amaçlı kullanılmış olabileceği haberleştirilmişti. Hamzaçebi, görüntüleri yalanlamaksızın, “2010 yılındaki görüntüler aktüel değildir. Özel hayatım ihlal edilmiştir” iddiası ile yeniakit site sorumlusunu şikayet etmiş, daha sonraki süreçte ise, AK Parti’nin emrindeki emniyetin yanlış tespiti ile gazetenin sorumlu müdürü, internet sitesinin sorumlusu gibi sanık haline getirilmişti.

Yeniakit’ten haberi alarak, link şeklinde kullanan pusulahaber.com’un sahibi M. Ali Gündüz için de, aynı şikayetle ceza davası açılmıştı.

Cezalar ertelendi

Dünkü duruşmada, CHP milletvekili Hamzaçebi’nin, görüntülerin doğru olmadığına ilişkin hiçbir iddiası olmadığı halde, savcı Ömer Aksoy’un cezalandırılma isteyen mütalaası sonrasında, hakime Hayal Öztürk, her iki sanığa da 1 yıl 8’er ay hapis cezası verdi. Cezalar ertelendi.

Ali Karahasanoğlu, verilen cezayı köşe yaısında değerlendirdi;

1 yıl 8 ay hapis aldım, şimdi ben neye yanayım?