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Gündem Mahkemeden Arda Turan kararı
Gündem

Mahkemeden Arda Turan kararı

Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraatine yönelik hükmün istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada karar çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 13:04:00 -
Mahkemeden Arda Turan kararı

Futbolcu Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraatine yönelik hükmün istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada ikinci kez beraat kararı verildi.

Arda Turan hakkında, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada verilen beraat, istinaf mahkemesi tarafından Ocak 2021'de bozuldu ve yeniden yargılama başladı.

İstanbul Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin dava, 11 Eylül 2019 tarihinde karara çıkmıştı.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, Arda Turan hakkında Özlem Şahin'e yönelik "Cinsel taciz" suçundan beraat kararı vermişti. Mahkeme, Arda Turan'a "Korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek", "Ruhsatsız silah bulundurmak" ve "Kasten yaralama" suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası vermişti.

Arda Turan'ın, Emirgan'daki bir mekanda Berkay'ın eşi Özlem Şahin'i taciz ettiği ve bunun üzerine Berkay ile kavga ettiği iddia edilmişti.

Sonrasında Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırmıştı. Turan'ın, popçunun tedavi gördüğü hastaneye silahla gidip ateş etme görüntüsü ekranlara yansımıştı.

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