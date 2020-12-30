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Yaşam Mahkeme başvuru ücreti ne kadar?
Yaşam

Mahkeme başvuru ücreti ne kadar?

2021 mahkeme başvuru ücreti ne kadar? | Bazı vergi ve harç ücretleri 2021 yılı itibariyle zamlı olarak alınacak. Söz konusu ödemeler yüzde 9,11 oranında artı. Mahkeme başvuru harçları da bu sebeple artış gösterdi. Peki, mahkeme harçları ne kadar 2021? | Boşanma davası harcı ne kadar? | İcra başvuru harcı ne kadar 2021

Yeniakit Publisher
2020-12-30 11:58:00 -
Mahkeme başvuru ücreti ne kadar?

2021 mahkeme harç ücretleri | 2021 senesinde bazı vergi ve harç tutarlarında, yüzde 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artışa gidilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin 12 tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlandı. Mahkeme harçları da bu kapsamda zamlandı. Peki, mahkeme harçları ne kadar oldu?

Mahkeme başvuru ücreti ne kadar?

2021 itibariyle mahkeme başvuru harçları 27,20 TL’den başlayacak. İcra başvuru harçları ise 59,30 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 97,70 lira olacak.

 

Ehliyet harcı 2021 | Ehliyet ücreti ne kadar 2021
Ehliyet harcı 2021 | Ehliyet ücreti ne kadar 2021

Ekonomi

Ehliyet harcı 2021 | Ehliyet ücreti ne kadar 2021

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