2021 mahkeme harç ücretleri | 2021 senesinde bazı vergi ve harç tutarlarında, yüzde 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artışa gidilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin 12 tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlandı. Mahkeme harçları da bu kapsamda zamlandı. Peki, mahkeme harçları ne kadar oldu?

Mahkeme başvuru ücreti ne kadar?

2021 itibariyle mahkeme başvuru harçları 27,20 TL’den başlayacak. İcra başvuru harçları ise 59,30 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 97,70 lira olacak.