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Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na dolar tepkisi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal "Bugün yaşananlara ve açıklamalara bakıldığında dolar kuru ile ilgili dalgalanmanın manipülatif olduğu ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığı apaçık ortadayken Kemal Kılıçdaroğlu, aldığı pozisyon ile Türkiye karşıtlarının safında yer almıştır" dedi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 18:44
Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na dolar tepkisi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir  Ünal, "Bugün yaşananlara ve açıklamalara bakıldığında dolar kuru ile ilgili  dalgalanmanın manipülatif olduğu ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığı apaçık  ortadayken Kılıçdaroğlu, aldığı pozisyon ile Türkiye karşıtlarının safında yer  almıştır." değerlendirmesinde bulundu. 

Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal  Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'ye yönelik kur manipülasyonu destekli  uluslararası  operasyon düzenlenirken operasyonun sözcülüğünü üstlenmesine şaşırmadıklarını  belirtti.

 Ünal, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hükümete yönelik 'yaptırım paketi' adı altında yalan, yanlış, iftira  dolu tüm argümanlarını bu pakete doldurması, tam anlamıyla bir siyasi  karaborsacılıktır. Bugün yaşananlara ve açıklamalara bakıldığında dolar kuru ile  ilgili dalgalanmanın manipülatif olduğu ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığı  apaçık ortadayken Kılıçdaroğlu, aldığı pozisyon ile Türkiye karşıtlarının safında  yer almıştır.

Kılıçdaroğlu bilmelidir ki Türkiye, bugüne kadar kendisinin de  sözcülük görevini üstlendiği onlarca hamleyi, Cumhurbaşkanımızın dik duruşu,  milletimizin kenetlenmesi ile aşmıştır. Bu sebeple Recep Tayyip Erdoğan lider,  Kılıçdaroğlu ise meşruiyeti tartışmalı bir genel başkandır."

 

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 18:44
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