Mahir Ünal: “Recep Tayyip Erdoğan’a her zamankinden daha çok sahip çıkacağız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Biz bin yıldan beri bu topraklarda bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Eğer onlar hedefine Türkiye’yi ve Erdoğan’ı koydular ise biz Recep Tayyip Erdoğan’a her zamankinden daha çok sahip çıkacağız” dedi.

Karaman’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin il başkanlığı tarafından Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Konuşmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek başlayan Ünal, “Birileri beka meselesi dediğimizde bize diyorlar ki ‘ne bekası.’ Biz bin yıldan beri bu topraklarda bir bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Bu topraklarda yaşayan hiç kimse boyun eğmedi. Ne haçlılara boyun eğdi, ne de eşkıyalara boyun eğdi. Bağımsızlığı bu topraklarda karakter haline getirdi bu millet. Ve şimdi biz 15 Temmuz’u yaşamadık mı, biz 4 tane terör örgütüyle mücadele etmiyor muyuz? Biz çocuklarımız bu topraklarda bağımsız yaşasın diye bu kavgayı vermiyor muyuz? Şimdi Bay Kemal’e soruyorlar, diyorlar ki Türkiye’nin beka meselesi var mı? Diyor ki Türkiye’nin beka meselesi yok. Diyorlar ki peki bu Suriye YPG, PKK, diyor ki onlar bize saldırmaz ki diyor. Şimdi doğru onlar sana saldırmaz çünkü sen onlardan bahsederken, arkadaşlar diye bahsediyorsun. O yüzden sana saldırmazlar” dedi.

“42 yılda 36 hükümet değişti”

Genel Başkan Yardımcısı Ünal, “Bu ülkede 1960 ile 2002 yılları arasında 42 yılda 36 tane hükümet değişmiş” diyerek, “Bu hükümetlerin görev süreleri ortalama 1.5 yıl olmuş. Ortalaması 1.5 yıl olan bir hükümet çözüm üretebilir mi, istikrar üretebilir mi, dertleri, sorunları çözebilir mi? Çözemez. Türkiye ne hale gelmişti. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda çaresizlik içindeydik. Artık insanlar ne diyordu. Böyle gelmiş böyle gider diyordu. Bir milletin içinden bir adam çıkıp öyle gelmiş, öyle gitmez dediği zaman her şeyi değiştirdi mi, değiştirdi” ifadelerini kullandı.

“Bir şeyi unutmayın” şeklinde konuşan Ünal, “Yeni Zelanda’da hepimizin içini yakan o faşist ırkçı teröristin hedefindeki Müslümanları katlettikten sonra manifestosunda söylediği üç şey vardı. Ne diyor Türkler diyor, ne diyor Ayasofya diyor, Erdoğan diyor. Eğer onlar hedefine Türkiye’yi ve Erdoğan’ı koydular ise biz Recep Tayyip Erdoğan’a her zamankinden daha çok sahip çıkacağız” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, konuşmasın ardından AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, İl Başkanı Mehmet Er ile birlikte Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin başta olmak üzere ilçe ve belde belediye başkan adaylarıyla sahnede mitinge gelenleri selamladı.