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Siyaset

Mahir Ünal AK Parti'nin son anketlerdeki oy oranını açıkladı

Muhalefetin "AK Parti'nin oy oranı düşüyor" iddialarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal son anket çalışmaları sonuçlarıyla cevap verdi. Ünal 4 ayrı şirketle çalışıldığını ve AK Parti'nin oy oranının yüzde 42 - 44 bandının altına düşmediğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 21:54:00 - 2020-08-12 21:55:11

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı.

"AK Parti'nin oy oranları düşüyor" şeklindeki iddialara cevap veren Ünal, "ARGE başkanlığımızın çalıştığı 4 ayrı araştırma anket yani saha araştırma şirketi var. Ve biz her ay düzenli olarak hem çapraz sorgulamalar hem regrasyon analizleriyle kurulduğumuz günden bugüne kadar sahadaki karşılığımız hem toplumsal hassasiyetleri hem toplumsal talepleri hem seçmen davranışını yakından ölçöümleyele bir partiyiz. Geçtiğimiz günlerde de açıkladım AK Parti'nin oy oranı hiç bir zaman yüzde 42-44 bandının düşmedi. Cumhur ittifakını ve Cumhurbaşkanımızın oy oranı da yüde 50-52 bandından hiç düşmedi. Özellikle bu küresel salgın sürecinde hükümetimizin Sağlık Bakanlığı'mızın, içişleri Bakanlığı'mızın, Aile ve Çalışma Bakanlığımızın gösterdği yüksek performans toplumda ciddi bir memnuniyet oluşturdu. Kaçınılmaz olarak hükümetimizin performansı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bu süreçte hizlı hareket etmesi çabuk kararlar alması iyi işlemesi vatandaşımızda da ciddi bir oumlama ve memnuniyet oluşturdu. dolayısıyla bizim AK Parti olarak oylarımız hiçbir zaman yüzde 42-44 bandını altını görmedi" dedi.

Muharrem İnce'nin yeni parti kurması

Yeni bir parti kurup kurmayacağını yarın açıklayacağını söyleyen ve CHP'yi bölünmenin eşiğine getiren Muharrem İnce ile ilgili konuşan Ünal, bunun CHP'nin kendi iç meselesi olduğunu belirterek şunları aktardı:

"CHP'yi 2010'dan öncesi ve 2010'dan sonrası diye değerlendirmek lazım. 201'daki kaset kumpasından sonra dizayn edilen CHP'nin 2010'dan bugüne kadar hem bir kimlik krizi içerisinde olduğunu görüyoruz. Hem de aynı CHP'nin devamki meşruiyet krizleri çıkaran, bütün kurumların meşruiyetini tartışmaya açan ve kendi iç çekişmelerini, çatışmalarını perdelemeye çalışan bir CHP var. CHP siyasetinin üzerine oturduğu tabanın sosyolojisi ile ilgili dışa vurum sadece bu. Yeni parti konusu tamamen Muharrem İnce'nin ve CHP'nin kendi iç meselesidir. Ama Türk siyaseti açısından baktığımızda CHP'nin kendi iç sorunlarının ve siyasetsizliğinin Türk siyasetini ciddi anlamda enfekte ettiğini görüyoruz."

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Yorumlar

mehmet

Atış selbest.
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Bfbf

O zaman MHP’nin oyları %4-5 e kadar düşmüş
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