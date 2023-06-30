Mahallesi yanan Macron saçlarını taradı

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel M.'in polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesiyle başlayan protesto olayları dün gece de şiddetlenerek sürdü. Başta başkent Paris olmak üzere pek çok kentte düzenlenen gösterilerde 670'ten fazla göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, gözaltına alınanların büyük kısmının 14-18 yaşlarında olduğu bildirildi. Yaşanan şiddet olayları üzerine ülke çapında 40 bin polisin görev yaptığı açıklandı.

Fransa'da olaylar büyürken Macron ve eşinin Elton John konserinde eğlendiği görüntüler ortaya çıktı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte ile dün akşam Paris'teki Accor Arena'daki Elton John konserinde görüntülendi.

Macron'un görüntülerine tepki yağdı.