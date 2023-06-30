  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Mahallesi yanan Macron saçlarını taradı
Dünya

Mahallesi yanan Macron saçlarını taradı

Yeniakit Publisher
2023-06-30 15:42:00 -

Fransa’da 17 yaşındaki gencin öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler devam ederken Macron’un bir konserde eğlendiği görüntüler ortaya çıktı.

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel M.'in polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesiyle başlayan protesto olayları dün gece de şiddetlenerek sürdü. Başta başkent Paris olmak üzere pek çok kentte düzenlenen gösterilerde 670'ten fazla göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, gözaltına alınanların büyük kısmının 14-18 yaşlarında olduğu bildirildi. Yaşanan şiddet olayları üzerine ülke çapında 40 bin polisin görev yaptığı açıklandı.

Fransa'da olaylar büyürken Macron ve eşinin Elton John konserinde eğlendiği görüntüler ortaya çıktı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte ile dün akşam Paris'teki Accor Arena'daki Elton John konserinde görüntülendi.

Macron'un görüntülerine tepki yağdı.

Dünya yeni güne depremle uyandı
Dünya yeni güne depremle uyandı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünya yeni güne depremle uyandı

Avrupa karışıyor! Polis sokağa indi
Avrupa karışıyor! Polis sokağa indi

Dünya

Avrupa karışıyor! Polis sokağa indi

Diyarbakır'da korkunç gece! Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'da korkunç gece! Ölü ve yaralılar var

Gündem

Diyarbakır'da korkunç gece! Ölü ve yaralılar var

Erdoğan bayram sonrasını işaret etmişti! İşte emekli ve memur maaşlarına yapılması beklenen zam oranı
Erdoğan bayram sonrasını işaret etmişti! İşte emekli ve memur maaşlarına yapılması beklenen zam oranı

Ekonomi

Erdoğan bayram sonrasını işaret etmişti! İşte emekli ve memur maaşlarına yapılması beklenen zam oranı

İslam Memiş'ten altın alacaklara son uyarı
İslam Memiş'ten altın alacaklara son uyarı

Ekonomi

İslam Memiş'ten altın alacaklara son uyarı

Topa Cemal Enginyurt da girdi! ‘Bu senin oyunsa benim oyum nerede?’
Topa Cemal Enginyurt da girdi! ‘Bu senin oyunsa benim oyum nerede?’

Gündem

Topa Cemal Enginyurt da girdi! ‘Bu senin oyunsa benim oyum nerede?’

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23