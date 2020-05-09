Mahalleli kadınlar, sağlık çalışanlarına yemek yaparak destek oluyor

İSTANBUL (AA) - SÜMEYYE DİLARA ÇELİK - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanları için daha önce maske, eldiven ve önlük diktiren Bakırköy Osmaniye Mahallesi sakinleri, bugünlerde sağlık çalışanlarına yemek yapmak için seferber oldu.

Osmaniye Mahalle Muhtarlığı Azası Ayşin Arslan ve mahallede turşucu dükkanı bulunan Fatma Teker, Kovid-19 pandemisiyle mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla yeni bir proje başlattı.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği projeyle, her perşembe günü hastane çalışanları için evlerde yemek pişiriliyor. Yemekler, daha sonra Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çalışanlarına teslim ediliyor.

Daha önce sağlık çalışanları için maske, eldiven ve önlük diktiren mahalle sakinlerinin sağlık çalışanlarına yönelik bu yardımları sosyal medyada hızla yayılarak, çevredeki mahalle esnafının da desteğini topladı.

- "Sağlıkçılara yardımları sürdüreceğiz"

Ayşin Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına ilk olarak maske ve eldiven yardımı yaptıklarını ve önlük diktirdiklerini aktardı.

Şimdi de ev yemekleri yaptıklarını dile getiren Arslan, "Sağlık çalışanlarımızın neye ihtiyacı varsa yine yardımlarımızı yapmayı sürdüreceğiz. Yemekleri her perşembe hastaneye gönderiyoruz. Bu işe 2-3 kişi başladık. Sosyal medyada yaptığımız paylaşımlardan dolayı esnaf arkadaşlarımız duyarlı olup bize destek olmaya çalıştı." dedi.

Evinde hazırladığı yemeklerle projeye destek veren mahalle sakini Nezahat Çiloğlu da "Evde salgını düşünerek, sürekli temizlik yaparak günlerin geçmeyeceğini anladım. Sağlık çalışanlarımız için evdeki un, şeker, yağ, ne varsa bir hafta tatlı bir hafta tuzlu yiyecekler hazırladım. Sağlıkçılarımıza bir nebzede olsa katkı sağlamak istedim." şeklinde konuştu.



