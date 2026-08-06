Şam’da yolcu minibüsüne bombalı saldırı: En az 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı!

Suriye’nin başkenti Şam kırsalındaki Ceramana Mahallesi’nde bir yolcu minibüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu patlama meydana geldi. Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre patlamada en az 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Adli Tıp ekiplerinin, olay yerindeki ceset parçaları üzerinde çalışma yürüttüğü ve çalışmaların bitmesinin ardından ölü sayısının artabileceği de kaydedildi.

Güvenlik kaynakları, patlamanın minibüs içerisine yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Suriye devlet televizyonu El-İhbariye ise Ceramana Mahallesi'nde bir yolcu otobüsüne tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu çok sayıda ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.