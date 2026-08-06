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Dünya Şam’da yolcu minibüsüne bombalı saldırı: En az 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı!
Dünya

Şam’da yolcu minibüsüne bombalı saldırı: En az 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Suriye’nin başkenti Şam’ın Ceramana Mahallesi’nde bir yolcu minibüsüne bombalı saldırı düzenlendi. Meydana gelen şiddetli patlamada en az 2 kişinin öldüğü ve 13 kişinin yaralandığı açıklandı.

Suriye’nin başkenti Şam kırsalındaki Ceramana Mahallesi’nde bir yolcu minibüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu patlama meydana geldi. Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre patlamada en az 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Adli Tıp ekiplerinin, olay yerindeki ceset parçaları üzerinde çalışma yürüttüğü ve çalışmaların bitmesinin ardından ölü sayısının artabileceği de kaydedildi.

Güvenlik kaynakları, patlamanın minibüs içerisine yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Suriye devlet televizyonu El-İhbariye ise Ceramana Mahallesi'nde bir yolcu otobüsüne tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu çok sayıda ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.

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Yorumlar

Halil

Otobüs ile başladı Minibüs oldu. Rahmetler olsun.

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

İsrail'in Orta Doğu'da İstikrarsızlaştırma Stratejisi: Şam’daki Bombalı Saldırı ve Bölgesel Dinamikler! Suriye’nin başkenti Şam’ın Ceramana Mahallesi’nde bir yolcu minibüsüne (otobüsüne) düzenlenen bombalı saldırı, Orta Doğu’da tırmanan kaosu ve sivilleri hedef alan terör eylemlerini yeniden dünya gündemine taşıdı. Anadolu Ajansı kaynaklı ilk bilgilere göre, sivil taşımacılık yapan araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu açıklandı. Bu kanlı eylem, bölgedeki aktörlerin jeopolitik hamlelerinden ve özellikle İsrail'in etki alanını genişletmek amacıyla körüklediği "terör ateşi" stratejisinden bağımsız değerlendirilmemektedir. Ceramana Saldırısının Arka Planı Şam'ın kozmopolit ve yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olan Ceramana, yerel halkın günlük yaşam akışının en hareketli olduğu noktalardan biridir. Yolcu minibüsünün hedef alınması, saldırının doğrudan sivil halkta korku, panik ve kaos yaratma amacıyla planlandığını göstermektedir. Güvenlik kaynakları patlamanın ardından bölgeyi kordon altına alırken, yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Saldırının zamanlaması, bölgede istikrar çabalarının yoğunlaştığı döneme denk gelmesi açısından dikkat çekicidir. İsrail'in Bölgesel Stratejisi ve "Terör Ateşi" Orta Doğu'da uzun süredir devam eden ve 7 Ekim süreciyle yeni bir safhaya evrilen çatışma ortamı, çevre ülkelerin egemenlik haklarını ve iç güvenliklerini doğrudan tehdit etmektedir. Siyasi ve askeri analistler, Şam'daki bu tür terör eylemlerinin arkasındaki dinamikleri şu şekilde yorumlamaktadır: İstikrarsızlaştırma Politikası: Suriye'nin merkezi otoritesini zayıflatmak ve ülkenin toparlanma sürecini baltalamak amacıyla sivil altyapı ile lojistik hatlar sürekli hedef alınmaktadır. Dikkat Dağıtma ve Cephe Genişletme: Bölgesel aktörler, kendi askeri operasyonlarına meşruiyet kazandırmak ve uluslararası kamuoyunun dikkatini farklı noktalara çekmek için terör kartını ve vekil unsurları devreye sokabilmektedir. Kaos Direnci: Sivillerin hedef seçilmesi, toplumsal barışı bozmaya yönelik psikolojik savaşın bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Sonuç ve Bölgesel Riskler Şam'da patlayan bu son bomba, Orta Doğu'daki güvenlik mimarisinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. İsrail'in ve bölgedeki diğer aktörlerin doğrudan ya da dolaylı müdahaleleriyle harlanan bu ateş, yalnızca Suriye ile sınırlı kalmamakta, tüm bölgeyi içine çekebilecek bir girdap yaratmaktadır. Sivil kanı üzerinden yürütülen bu jeopolitik rekabet, uluslararası toplumun kalıcı bir barış ve güvenlik mekanizması inşa etmedeki yetersizliğini de gözler önüne sermektedir.
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