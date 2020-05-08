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Yerel

Mahalleli 13 yaşındaki kızın yardımına koştu! 3 kişiyi barakaya kilitleyip polisi çağırdılar

Arnavutköy'de yolda yürüyen 13 yaşındaki kızı taciz ettikleri iddia edilen 3 kişi, mahalle esnafı tarafından barakaya kilitlendi. Esnafın çağırdığı polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 13:12:00 -
Mahalleli 13 yaşındaki kızın yardımına koştu! 3 kişiyi barakaya kilitleyip polisi çağırdılar

Olay, dün sabah saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, içerisinde yaşları 18'den küçük olan 3 kişinin bulunduğu otomobil, marketten dönerek evine doğru giden 13 yaşındaki kızın yanında durdu. Genç kız 3 şüpheli tarafından zorla arabaya bindirilmeye çalışılarak taciz edildi. Kızın çığlık atarak sesini duyurmaya çalışması sonucu araçtakiler kaçmaya çalıştı ancak mahalle sakinleri ve esnaf şüphelileri yakaladı.

Mahalle sakinleri kızı taciz ettikleri iddia edilen 3 kişiyi darp ederek bir oto yıkamacının yanındaki barakaya kilitlediler. Daha sonra polise haber veren mahalle sakinleri, 3 şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti. Kaçırılmaya çalışılarak taciz edildiği iddia edilen kızın ailesinin şikayetçi olduğu 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

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