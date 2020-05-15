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Mahalle muhtarından örnek davranış

Karabük’te belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlar mahalle muhtarının başlattığı ’askıda ekmek’ uygulaması ile ekmeklerini ücretsiz bir şekilde alıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:37:29 -
Mahalle muhtarından örnek davranış

Karabük’te belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlar mahalle muhtarının başlattığı ’askıda ekmek’ uygulaması ile ekmeklerini ücretsiz bir şekilde alıyor.


Karabük Mahallesi Muhtarı Emre Çınar, hayırsever vatandaşların destekleri ile ‘askıda ekmek’ uygulamasını başlattı. Bu uygulama ile muhtarlığa başvuran ihtiyaç sahibi vatandaşlar belirlenen iki marketten ücretsiz bir şekilde ekmek alabilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mahalle Muhtarı Emre Çınar, bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bir şeyler yapmak için uygulamayı devreye aldıklarını belirterek, “Bizler ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın günlük ekmek ihtiyaçlarını karşılayarak yaşantılarında bir nebze olsun faydamız olsun istedik. Bu uygulamadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, bize gelip müracaat ettikten sonra kendisine verdiğimiz kart ile ekmeklerini ücretsiz bir şekilde alabilecek. dedi.

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