Mağdurlara müjde! 100 günlük icraat programında 'çocuk haczi' ve 'süresiz nafaka' da var

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100 günlük eylem planında ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora birçok başlıktaki hedefler yer alıyor.

NAFAKA ADİL HALE GETİRİLECEK

Akit'in aylardır gündeme getirdiği "süresiz nafaka" zulmü için nihayet adım atılıyor.100 Günlük İcraat Programı kapsamında süresiz nafakanın adil bir hale getirileceği duyuruldu.

ÇOCUK HACZİ DE KALDIRILIYOR

Aile dramlarını derinleştiren TMK 336 ile ayrılan çiftlerin çocuklarının velayeti tek tarafa verilmesi ve tek taraflı velayet uygulamasıyla çocuğun velayetini alamayan ebeveyn, çocuğunu sanki ticari bir malmış gibi ancak “icra” yoluyla ve para ödeyerek görmesi de 100 Günlük İcraat Programı dahilinde kaldırılacak. İcra Müdürlüklerinin aradan çıkarılmasıyla çocuklarını para ödeyerek icra ile görebilen ebeveynler, ücretsiz bir şekilde evlatlarıyla hasret giderebilecek.