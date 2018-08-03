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Mağdurlara müjde! 100 günlük icraat programında 'çocuk haczi' ve 'süresiz nafaka' da var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin 100 günlük eylem programını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde açıkladı.Programda Akit'in aylardır duyurduğu nafaka ve çocuk haczi mağduriyetinin de giderileceği belirtildi.

03 Ağustos 2018 Cuma 17:46
Mağdurlara müjde! 100 günlük icraat programında 'çocuk haczi' ve 'süresiz nafaka' da var

 yeniakit.com.tr 

100 günlük eylem planında ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora birçok başlıktaki hedefler yer alıyor.

NAFAKA ADİL HALE GETİRİLECEK

Akit'in aylardır gündeme getirdiği "süresiz nafaka" zulmü için nihayet adım atılıyor.100 Günlük İcraat Programı kapsamında süresiz nafakanın adil bir hale getirileceği duyuruldu.

ÇOCUK HACZİ DE KALDIRILIYOR

Aile dramlarını derinleştiren TMK 336 ile ayrılan çiftlerin çocuklarının velayeti tek tarafa verilmesi ve tek taraflı velayet uygulamasıyla çocuğun velayetini alamayan ebeveyn, çocuğunu sanki ticari bir malmış gibi ancak “icra” yoluyla ve para ödeyerek görmesi de 100 Günlük İcraat Programı dahilinde kaldırılacak. İcra Müdürlüklerinin aradan çıkarılmasıyla çocuklarını para ödeyerek icra ile görebilen ebeveynler, ücretsiz bir şekilde evlatlarıyla hasret giderebilecek.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 17:46
  1. Süresiz Nafaka
  2. nafaka mağdurları
  3. çocuk haczi
  4. çocuğu icraya vermek
  5. 100 Günlük İcraat Programı

YORUM YAZ

  • CaferCafer49 dk önce
    Allah razı olsun karar çok güzel. kadının beyan dilekçesi araştırılmadan uygulamaya konmaya devam edilirse mağdur bitmez. Baraja zararlı su akışını kesmek lazımki balıklar ölmesin
  • HasanHasan3 sa önce
    Suresiz nafaka zulmu insallah biter.
  • 46 Mustafa46 Mustafa1 sa önce
    Bu ülkede İhlaszede diye bir mağdurlar topluluğuda var ama...
  • mazlummazlum44 dk önce
    Kadınlara hak verile verilekadınların hepsi daha rahat zina edebilmek için boşanmaya başladılarnasıl olsa bir enayivar ve ömür boyuda nafakamı ödüyordiye yazıkyazık yıkılmadık ev yurt yuva kalmadıboynu bükülmedik çocuk kalmadıbu kanunları çıkaran eski bakanlarevlatlarınızdan bulun insAllahhhhhhhhhhh
  • HasanHasan1 sa önce
    Insaallh bu Suresiz nafaka zulmu son bulur.
  • YolcuYolcu2 sa önce
    İnşaallah... Erkeklerin de bir şahsiyeti,bir itibarı olmalı değil mi?Hakikaten evin reisi olmalı. Kadın tahakkümünde sünepe hâli, bir de kendisini sünepeye dönüştüren kadına süresiz nafaka? Bu durum toplumumuz için bir facia değil de, nedir?
  • Sina SALIKSina SALIK1 sa önce
    Maksimum 2 yıl. Çocuk kimde kalırsa o bakar. Masraflar da ona kalır. Kadın bakabilecek güçteyse neden erkek nafaka versin ya da çocuğa erkek baksın. Zaten erkek çocuğu sahipleniyorsa hayatını bile verir kanuna gerek yok. Ama zorla olmaz bu işler.
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