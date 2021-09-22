Mağdur ailelerden siyasetçilere çağrı

Resul Ekrem Şahan Ankara



Akit’e görüşlerini aktaran Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği (TÜDAÇDER) Basın Sözcüsü Furkan Sayım, “Bizler tarihimizi, geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi ne kadar iyi bilir, aile birliğimize ne kadar iyi sahip çıkarsak geleceğimize o derece güvenle bakabileceğimize inanıyor ve bu amaç için mücadelemizi sürdürüyoruz. Ne var ki uzun yıllardır dile getirilen ve Türk aile yapısını ilgilendiren başta çocuk haczi ve süresiz nafaka gibi konular maalesef geçen dönem 4. yargı paketinde de ele alınmamış, milyonlarca mağduru hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

Hassas konular hala çözüm bekliyor

Furkan Sayım şöyle devam etti: “Çocukların mal gibi haczedilmesine, kısa süren evliliklerde başta olmak üzere boşanmaların bir ömür boyu nafaka vesayeti altında kabusa dönüştürülmesine, uzun süren boşanma davalarına, bu yolla toplumun bazı kesimlerince evliliğin sektörleştirilmesine çözüm getirilememişti. Bu hassas konuların gündeme alınmadan tekrar tekrar ertelenmesiyle ülkemizde mağdur sayısının her geçen gün arttığına artık toplumun kanayan yarası olduğuna defaatle dikkat çekmiştik. Azim ve ısrarla dikkat çekmede devam edeceğiz. Aile birliğimizin, geleneklerimizin, örf ve adetlerimizin selameti için yeni bir ertelemeye fırsat verilmeden en kısa zamanda çözümleyici, adalet ve hakkaniyetli Türk Aile dinamiklerine uygun kanunların yeni yasama yılında meclise getirilerek yürürlüğe konulması arzu ediyoruz.”