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Magandalara müjde! Mermi fiyatlarında indirim yapıldı

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun, milli ve yerli üretim tabanca fişeklerinin fiyatında yaklaşık yüzde 7.5 indirime gittiği bildirildi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 23:15
Magandalara müjde! Mermi fiyatlarında indirim yapıldı

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumundan (MKEK) yapılan açıklamada, Türkiye’nin 2019-2021 yıllarını kapsayan, ekonomide iş planını ortaya koyan Yeni Ekonomi Programı’nda, temel politikaların kurgulandığı alanların başında enflasyonla mücadelenin geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu zorlu süreçte savunma sanayisinin göz bebeği olan kurumumuz da vatandaşlarımızın yanında olmaktan memnuniyet duymaktadır. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın başlattığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Kampanyası’nı sonuna kadar desteklemek amacıyla milli ve yerli üretim tabanca fişeklerinin sivil piyasa fiyatlarında bugünden itibaren yaklaşık yüzde 7.5 indirim yapılmıştır. Ülkemize hayırlı olmasını dileriz.”

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 23:15
  1. mermi fiyatlarında indirim
  2. mermi fiyatları
  3. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)

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