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Yaşam Maganda taksici, dehşeti yaşattı! O anlar anbean kaydedildi
Yaşam

Maganda taksici, dehşeti yaşattı! O anlar anbean kaydedildi

İstanbul Esenler'de otomobil sürücüsü ile tartışan maganda taksici, otomobilin önünü keserek camını yumrukladı. Trafikteki diğer sürücülerin korna çaldığı skandal olay anbean kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 18:55:00 - 2021-10-17 18:58:18

Esenler’de trafikte ticari taksi şoförü ile otomobil sürücü arasında tartışma çıktı. Hıncını alamayan taksici, otomobilin önünü keserek camını yumrukladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenler’in Davutpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TJN 84 plakalı taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Taksici, otomobilin camlarını yumrukladı

Çıkan tartışmanın ardından taksi şoförü bir süre otomobil sürücüsünün önünü kesmeye çalıştı. Trafik ışıklarında durdukları esnada taksisinden inen maganda taksici, otomobilin kapısını açmaya çalıştı. Otomobilin kapısını açamayan taksici, camları yumruklayarak otomobil sürücüsüne küfür etmeye başladı. Trafikte diğer sürücülerin korna ile tepki göstermesi üzerine taksici aracına binerek ilerlemeye başladı.

Görüntüler anbean kaydedildi

Taksicinin trafikte terör estirdiği o anlar otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde taksi şoförü aracın önünü kesmeye çalışıyor. Otomobilin durmaması üzerine sinirlenen taksi şoförü, daha sonra aracın önünü kesiyor. Araçtan inen taksi şoförü, otomobilin kapısını açmaya çalışıyor.

Kapıyı açamayınca camları yumruklayan taksici, otomobil içerisindeki sürücüye küfürler yağdırıyor.

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