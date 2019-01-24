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Maduro’yu istemeyen ABD keyifli! Venezuela’da geziciler sokakta

Venezuela liderini diktatörlükle suçlayarak devirmeye çalışan Amerika, fitneyle ülkedeki muhalefeti sokağa döktü. Amerikan yönetimi, Maduro hükümetinin gayrimeşru olduğunu ve muhalefet lideri Guaido’yu ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanıdığını açıkladı. Maduro yönetimi ise ABD ile ilişkileri kestiğini duyurdu.

24 Ocak 2019 Perşembe 10:03

Dünyanın başbelası Amerika bu kez, Venezuela’yı yangın yerine çeviriyor... 10 Ocak’ta ikinci başkanlık dönemine resmen başlayan Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu tanımayacağını duyuran ABD ve onun kuklası Amerika kıtası ülkelerinin ardından ülkedeki muhalefeti fitneyle ayağa kaldıran Trump yönetimi, amacına adım adım yürüyor. Venezela’da ulusal meclisin halkı sokağa çağırması sonrası başlayan gösterilerde geziciler Venezuela sokaklarını yangın yerine çevirdi. Maduro yönetimi darbeye kalkışan küçük askeri grubun haricindeki askerlerle olayları bastırmaya çalışırken Amerika bir kez daha sahneye çıktı ve Maduro’nun devrilmesini açık açık istedi.

Pence, ‘darbe yapın’ dedi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dünkü büyük gösteriler öncesi Venezüellalılara destek mesajı yayınladı. Pence, videoda, “Biz seninleyiz. Sizinle duruyoruz ve demokrasi restore edilince ve özgürlük haklarınızı geri kazanana kadar sizinle olacağız” dedi. Pence, ayrıca ABD’nin Maduro’nun “meşruiyeti olmayan bir diktatör” olduğunu savunuyor ve Ulusal Meclis başkanı Juan Guaido’ya destek olduğunu dile getirdi.

Pence’nin yorumlarına sert çıkan Maduro, Venezuella’nın ABD ile diplomatik ilişkilerini gözden geçireceğini siyasi, diplomatik ve savunma kararları alacağını söyledi. Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez de Pence’in “Sesinizi yükseltin” ifadeleriyle açık bir darbe çağrısı yaptığını söyleyerek “Pence, talimatlar vererek Venezuela’yı yönetmeye çalışıyor. ABD’deki federal hükümet hala kapalı. Pence, kendi işleriyle ilgilensin” dedi.

Muhalefetin kontrol ettiği Ulusal Meclis, Maduro hükümetine karşı eski diktatör General Marcos Perez Jimenez’in devirilmesinin 61. yıldönümünde halkı yeni bir devrim yapmaya çağırdı. Binlerce muhalif sokakları savaş alanına çevirdi.  Maduro’nun destekçileri de karşı bir gösteri düzenledi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 10:03
  1. Amerika
  2. Venezuela
  3. Venezuela lideri Nicolas Maduro
  4. ABD
  5. Trump yönetimi
  6. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
  7. Ulusal Meclis başkanı Juan Guaido
  8. Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez
  9. Ulusal Meclis
  10. General Marcos Perez Jimenez

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