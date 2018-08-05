Maduro'ya yapılan suikast girişiminde çarpıcı detay! Daha önce karikatürü yapılmış

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya başkent Caracas'taki askeri törendeki konuşması sırasında drone ile bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. Maduro saldırıyı yara almadan atlatırken, eylemi 'Fanilalı askerler' adlı bir grup üstlendi.



GÜNDEME 'BOMBA' GİBİ DÜŞECEK KARİKATÜR

Saldırının ardından dünyaca ünlü Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff'un paylaşımı ise dikkat çekti. Latuff, 2017 yılındaki bir Maduro çizimini yeniden paylaştı ve bugünkü bombalı saldırıyı hatırlattı. 2017 yılında Maduro'yu çizen Latuff'un karikatüründe, Maduro'nun üzerinde kumandasını bir ABD'linin tuttuğu bombalı bir drone görülüyor. Maduro'ya yönelik bombalı saldırı girişiminin de drone ile düzenlenmiş olması dikkat çekti.

MADURO YARA ALMADAN KURTULDU

Vezuela İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, Maduro'nun konuşması sırasında tören alanına üzerinde patlayıcı bulunan drone ile saldırı düzenlenmek istendiğini açıkladı. Rodriguez, Maduro'nun herhangi bir yara almadığını ve güvenli bir yerde olduğu bilgisini paylaştı.

7 ASKER YARALI

Bakan Jorge Rodriques ayrıca, patlama sırasında 7 askerin yaralandığını açıkladı.

PATLAMA SESİYLE İRKİLDİ

Başkent Caracas'ta askeri bir törende konuşma yapan Maduro ve yanındaki heyet patlama sesiyle irkildi. Patlama sonrasında törene katılan askerlerin ve insanların bir anda kaçmaya başladı, bu görüntülerin hemen arkasından televizyon yayını kesildi.

''SUİKAST GİRİŞİMİ DÜZENLEDİLER''

Maduro, saldırının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu, beni öldürme girişimiydi. Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler." dedi. Şu ana kadar toplanan delillerin, saldırının "aşırı sağcı"lar tarafından yapıldığını gösterdiğini belirten Maduro, saldırganların Bogota ve Miami ile bağlantılı olduklarını söyledi.

''BAZILARI YAKALANDI''

"Canıma kasteden saldırının sorumlularından bazıları yakalandı." diyen Maduro, daha fazla detay vermedi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Diosdado Cabello da Twitter paylaşımında, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, "Seçimleri kazanamayan sağcılar, toplu alanlarda şiddeti sürdürmede ısrarcı." değerlendirmesinde bulundu.

SALDIRIYI 'FANİLALI ASKERLER' ÜSTLENDİ

Öte yandan, kendilerine 'Fanilalı Askerler' adını veren grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlendi. Grubun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Operasyon C-4 yüklü iki drone’un başkanlık tribününe uçurulmasını içeriyordu. Keskin nişancılar drone’ları hedeflerine varmadan önce vurdu. Bu sefer işe yaramadı ama yaraması an meselesi” dendi.

Fanilalı Askerler, 2014 yılında kurulmuştu. Venezuela'da geçen yıl kaçırdığı polis helikopteriyle Yüksek Mahkeme ve İçişleri Bakanlığı binalarına el bombalarıyla saldırı düzenleyen eski polis memuru Oscar Perez'in de grupla bağlantılı olduğu düşünülüyor.