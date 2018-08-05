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'Maduro'ya suikast girişimini kınıyoruz'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yapılan suikast girişimini kınadı.

05 Ağustos 2018 Pazar 14:20
'Maduro'ya suikast girişimini kınıyoruz'

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, başkent Caracas'taki törende konuşma yaptığı esnada patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlendi. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda, 7 asker yaralandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırıya Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Altun, “Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini kınıyoruz. Türkiye, Venezuela halkı ve liderinin yanındadır. Geçmiş olsun sayın başkan. Geçmiş olsun Venezuela.” dedi.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 14:20
  1. Türkiye
  2. Twitter
  3. Venezuela

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