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Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!

Venezuela'da Nicolas Maduro hükümetine karşı Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklayan Ekvador, ABD Başkanı Donald Trump'ın işaret ettiği askeri müdahaleye karşı çıktığını bildirdi.

24 Ocak 2019 Perşembe 14:59
Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!

Ekvador Dışişleri Bakanı Jose Valencia, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49'uncu Dünya Ekonomik Forumu çerçevesinde katıldığı bir panelde, ülkesinin, Venezuela'ya askeri müdahale seçeneğine karşı çıktığını söyledi.

Valencia, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'da askeri müdahaleyi düşünüp düşünmediği yönündeki soruya 'Seçenekler masada.' yanıtını vermesini nasıl değerlendirdiği" sorusuna, bunun sorunu çözeceğine inanmadığı yanıtını verdi.

Karşı çıktı

Jose Valencia, "Venezuela halkına kendi kararlarını verme fırsatını vermek zorundasınız." diye konuştu.

Olay

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini tanımadıklarını belirterek kendisini geçici başkan ilan etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurmuştu. Bunun üzerine Ekvador dahil bazı ülkeler ABD ile aynı yönde karar alırken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler bu karara tepki göstermişti.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 14:59
  1. Ekvador Dışişleri Bakanı Jose Valencia
  2. Ekvador
  3. ABD
  4. Donald Trump
  5. Venezuela

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