Maduro’nun gücü nasıl çöktü? Nicolas Maduro kimdir? Açık şekilde “siyasi mirasçısı” ilan etti! İlişkin açıklama...

Nicolas Maduro, gençlik yıllarında otobüs şoförlüğü yaptı. Bu dönemde ulaşım işçileri sendikasında örgütlenen Maduro, siyasetle ilk temasını sendikal mücadele içinde kurdu. Siyasi kimliği ise 1990’lı yıllarda Hugo Chávez etrafında şekillenen Bolivarcı hareketle birlikte biçimlendi.

Maduro’nun gücü nasıl çöktü?

Maduro döneminde Venezuela ekonomisi çöktü, hiperenflasyon ve yoksulluk derinleşti, milyonlarca kişi ülkeyi terk etti. Trump’ın ikinci başkanlık döneminde ABD ile gerilim tırmandı ve 3 Ocak 2026’da düzenlenen operasyonla Maduro eşiyle birlikte yakalanarak ülke dışına çıkarıldı; iktidarı fiilen sona erdi.

Ne olmuştu?

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro'nun New York'ta "uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla" yargılanacağını duyurdu.

Bondi, "Maduro, Amerikan topraklarında ve Amerikan mahkemelerinde, Amerikan adaletinin gazabıyla yüzleşecek" dedi.

Venezuela ise ABD'nin "askeri saldırganlığını" kınayarak olağanüstü hâl ilan etti.

Maduro ve eşinin nerede olduğu henüz bilinmiyor.

Nicolas Maduro kimdir?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, eski bir otobüs şoförü ve sendikalarda yöneticilik de yapmış tecrübeli bir siyasetçi.

Uzun süre milletvekilliği yapan ve 1998'de Meclis Başkanı seçilen Maduro, Venezuela'da Bolivar Devrimi'nin kurucusu Hugo Chávez'in seçilmiş halefiydi.

2006-2013 yılları arasında Venezuela Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Nicolas Maduro, sendikal mücadeleden gelerek Hugo Chávezin siyasi mirasçısı olarak 2013te devlet başkanı oldu. Hugo Chávez, Mart 2013’te hayatını kaybetmeden önce Maduro’yu açık şekilde “siyasi mirasçısı” ilan etti.

Chavez'in 2013'te ölümünün ardından önce geçici devlet başkanı oldu, aynı yıl az farkla Venezuela'nın cumhurbaşkanı seçildi.

O da Chavez gibi sosyal refahın önemini vurguladı, sosyalizm ve popülizmi birleştiren bir yönetim sergiledi.

Eşi Cilia Flores de uzun yıllar Hugo Chavez'i savunan avukatlardan biriydi.

Muhalifler, demokrasi ve insan haklarına karşıtlıkla suçladı

Nicolas Maduro, 2017'de Venezuela Anayasası'nı yeniden yazma veya muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis'i devre dışı bırakma ve hatta feshetme yetkisine sahip yeni bir kurucu meclis kurdu.

Bu kararı ülkede tartışmalara yol açtı.

Maduro yeni anayasayı "uzlaşma ve barışı teşvik etmenin" bir yolu olarak sundu.

Onu eleştirenler ise bunu Maduro'nun ülkede hakimiyetini güçlendirme girişimi olarak gördü.

Maduro, 2018'de oldukça tartışmalı seçimde oyların %67,8'ini alarak ikinci kez göreve seçildi.

Ancak seçime katılım %46 ile Venezuela tarihinin en düşük düzeyinde kaldı.

İktidarda olduğu dönemde muhalifler tarafından Venezuela'da demokrasiyi baltalamak ve insan haklarını ihlâl etmekle suçlandı.

Ekonomik krizin pençesinde ülke

Venezuela uzun süredir şiddetli bir ekonomik krizin pençesinde ve ülkede yıllık enflasyon 2019'da yüzde 63 bine kadar yükseldi.

Ülkedeki durum, Latin Amerika tarihinin en büyük kitlesel göçlerinden birine yol açtı.

Maduro ise ekonomik krizi rakiplerinin yürüttüğü "ekonomik savaşa" bağladı; sık sık selefi Chavez'i andı, ondan alıntılar yaptı.

Maduro'nun, Chavez ile uzun ve yakın ilişkisi, selefinin 1992'deki askeri darbe girişiminin ardından hapse girmesine kadar uzanıyordu.

Hiperenflasyon ve kitlesel dış göçlere rağmen Maduro, Chavez'in devletçi ekonomi politikalarını ısrarla uygulamaya devam etti.

Venezuala'da 2019'da Meclis Başkanı Juan Guaido kendisini geçici devlet başkanı ilan etti.

ABD, Avrupa Birliği ve bazı Latin Amerika ülkeleri, Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıdı.

Israrla Maduro'nın Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı olduğu ülkeler arasında ise Rusya ve Çin'in yanı sıra Türkiye de vardı.

Nicolas Maduro 2024'te yapılan seçimi de kazanarak görevi sürdürdü; yönetimi ise muhalefeti bastırmak, kurumları kontrol altında tutmak ve Kurucu Meclis üzerinden Ulusal Meclis'i etkisizleştirmekle suçlandı.

Venezuela'nın ekonomik sorunları sürerken, 2020–2025 arasında ABD Venezuela'ya yaptırımları artırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı 2020'de Maduro'yu, "narko-terörizm" ve "kokain ithal edilmesinde suç ortaklığı yapmak" ile suçladı.

ABD New York Güney Bölge Mahkemesi'nin kararıyla, Maduro'nun yakalanmasına yardım edecek kişi ya da kişilere 15 milyon dolar ödül verileceği açıklandı.

Bu miktar, daha sonra önce 25, sonra 50 milyon dolara çıkarıldı.

ABD'nin 'terörist' ilan ettiği Venezuela karteli ile ilgili neler biliniyor?

Seçim zaferi sonrası Ocak 2025'te ikinci dönemine başlayan ABD Başkanı Donald Trump, çok uzun süredir Maduro'yu sert bir dille eleştiriyordu.

Donald Trump, Maduro'yu, "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına liderlik etmekle" suçladı ve onu uyuşturucu kartelleriyle ve Tren de Aragua gibi suç örgütleriyle çalışarak Venezuela'yı "narko-devlete" dönüştürmekle suçladı.

Trump ayrıca Maduro'nun, 2024'teki seçimleri de hileyle kazandığını ve iktidarda kalmak için demokratik süreci yok ettiğini savundu.

Maduro ise tüm suçlamaları "ABD'nin uydurduğu yalanlar" olarak nitelendirerek reddetti.

En yakın müttefikleri Rusya ve Çin Venezuela'yı yalnız mı bıraktı?

Trump yönetimi, Maduro'nun yanı sıra onun yakın çevresine ve bazı akrabalarına da yaptırım uygulamıştı.

Son olarak Maduro'nun üç yeğeni, ona yakın bir iş insanı ve Venezuela petrolünü taşıyan şirketler yaptırım listesine alınmıştı.

ABD son dönemde ayrıca Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bazı teknelere ve uçaklara operasyonlar düzenlemiş, bu araçların Maduro yönetimi tarafından korunduğunu iddia etmişti.

Venezuela yönetimi ABD'nin tüm suçlamalarını ve iddialarını reddetmişti.