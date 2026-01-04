  • İSTANBUL
Berlin Karanlığa Gömüldü: Sabotaj Sonrası Okullar Tatil Edildi

Almanya’nın başkenti Berlin, enerji nakil hatlarını hedef alan ağır bir sabotaj eylemiyle sarsıldı. Kentin geniş bir kesimini etkileyen elektrik kesintisi hayatı durma noktasına getirirken, yetkililer krizin derinleşmesi üzerine radikal önlemler aldı.

45 Bin Hane ve Binlerce İş Yeri Enerjisiz Kaldı

Berlin’in özellikle Zehlendorf ve Wannsee bölgelerinde yoğunlaşan kesintiler, toplamda 45 bin hane ve 2 binden fazla işletmeyi doğrudan etkiledi. Gece saatlerinde gerçekleşen saldırı sonucunda on binlerce vatandaş geceyi karanlıkta geçirmek zorunda kaldı. Enerji altyapısındaki hasarın boyutu, kesintinin kısa sürede giderilemeyeceğini ortaya koydu.

 

Eğitim Askıya Alındı: Perşembe Gününe Kadar Ara

Elektrik kesintisinin ısınma, aydınlatma ve güvenlik sistemlerini devre dışı bırakması nedeniyle eğitim hayatı da sekteye uğradı. Berlin eyalet yetkilileri, mağduriyetin yaşandığı bölgelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 4 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Mevcut planlamaya göre okulların en erken perşembe günü kapılarını açması bekleniyor.

 

Saldırıyı "Volkan Grubu" Üstlendi

Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan Berlin polisi, saldırının bir kaza değil, planlı bir kundaklama olduğunu teyit etti.

  • Fail: Aşırı solcu olarak bilinen "Volkan Grubu" (Vulkangruppe) saldırının sorumluluğunu üstlendiğini duyurdu.
  • Soruşturma: Alman güvenlik güçleri ve terörle mücadele ekipleri, grubun geçmiş faaliyetlerini ve bağlantılarını mercek altına alarak kapsamlı bir inceleme başlattı.

Yetkililerden Uyarı

Enerji şirketleri hasarı onarmak için aralıksız çalışırken, Berlin yerel yönetimi vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sabotajın ekonomik etkisinin yanı sıra kamu düzenine verdiği zarar nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırılması gündemde.

