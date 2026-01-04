  • İSTANBUL
İran’da kaos! İran Riyal'inde kritik değer kaybı: Çöküşün eşiğinde! İran'ın ortaya attığı iddia ne? İsrail'den gözdağı

İran'da enflasyon ve paranın rekor değer kaybının ardından başlayan protestolar sekizinci gününde sürüyor. Protestolar, can kaybı tekrar başladı. İsrail Tahran'a gözdağı verirken İran'a yeniden "savaş'' mı hazırlanıyor? perde arkası merak edildi. İran'da ekonomik sorun yaşanıyorken İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, halkın ekonomik taleplerini "haklı" bulduğunu ancak olayların arkasında "dış güçlerin" olduğunu savunarak kaos çıkaranlara müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

İran'da ekonomik kriz ve riyalin sert değer kaybına karşı başlayan protestolar sekizinci gününde sürerken, İran'ın başkenti Tahran'da esnaf, riyaldeki aşırı değer kaybını ve ekonomik belirsizliği sürüyor.

Çöküşün eşiğinde mi?

İran para birimi riyali serbest piyasada rekor düşük seviyelere gerilerken, tüccarlar ve esnaf kepenk kapattı. Henüz resmi bir açıklama yok. İran'da artan yaşam maliyetine karşı düzenlenen protestolar artarak devam ederken, ülkeden daha fazla can kaybı haberleri geliyor.

Uzmanlara göre hareketlilik, bazı çevrelerin iddia ettiği gibi rejime ya da İslam Cumhuriyeti sistemine yönelik ideolojik bir başkaldırı değildir. Tepkilerin ana kaynağı, ekonomik sıkıntılar ülkedeki protestolar, daha da tırmandırdı, enflasyon, halkı sokağa döktü. 

İran'ın ortaya attığı iddialar

İran büyükelçisi, ülkesinin “bu yasadışı tehditlerden kaynaklanan her türlü sonuç veya gerilimden ABD'yi tamamen sorumlu tuttuğunu” belirtti.

1 İran Riyali kaç Türk Lirası (TL) eder?

1 İran Riyali anlık olarak 0.001 Türk Lirası fiyatıyla işlem görmektedir. Bugün yüzde 0.00 değişimle güne devam etmektedir.
İran riyali altı ayda dolar karşısında yüzde 56'dan fazla değer kaybetmiş, gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla ortalama yüzde 72 artmıştı. İran'de 22k 1gram altının güncel fiyatı IRR 5.378.578 (İran riyali)'dır. İran riyali, piyasalarda tarihi düşük seviyeye geriledi. ABD doları pazar günü yaklaşık 1,42 milyon riyal seviyesinde işlem gördü

İran'da siyasi sahne, artan ekonomik baskılar ve bölgesel gerilimlerin gölgesinde kritik bir dönüşümden geçiyor.  Ölü sayısı artıyor. İran'daki insan hakları örgütleri, İran geneline yayılan protestolar sırasında çıkan çatışmalarda birçok kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD İran'a saldırıya mı hazırlanıyor? Ortaya atılan çarpıcı iddia 

İran’daki olaylar sürerken, can kayıpları artıyor.  Trump, “İran, her zamanki gibi barışçıl protestocuları vurup şiddetle öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız” demişti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD'nin "İran vatandaşlarını öldürmeye devam etmesi halinde ülkeye müdahale edileceği" yönündeki tehdidine "Trump şunu bilmelidir ki ABD’nin protestolara müdahalesi tüm bölge genelinde kaos anlamına gelir" diye yanıt verdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ülkesinin en uzun savaşının merkezinde İran'ın olduğunu savunarak Tahran'a gözdağı verdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı’nın açıklamalarını "pervasızca ve tehlikeli" olarak nitelerken, egemenliklerinin ihlal edilmesi durumunda İran güçlerinin "nereyi hedef alacaklarını bildiğini" söyledi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise bölgedeki tüm Amerikan üslerinin “meşru hedef haline geleceği” uyarısında bulundu.

2
Yorumlar

Mustafa

Irak'ta bot yalayanlar bin pişman Saddam Hüseyin 10 bin yıl yaşasa ABD nin 22 yılda yaptığı zalimligi yapamazdı

Vahap

Ey İran Halkı size sesleniyorum ya Yahudinin uşağı olacak ve her türlü pislik içinde dünyadan ölüp gideceksiniz yada Müslümana yakışır bir şekilde direnmeye devam edeceksiniz ,Karar sizin.
