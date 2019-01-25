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Maduro'dan teşekkür

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD destekli darbe girişiminin ardından kendisinin yanında yer alan Türkiye, Rusya ve Çin'e teşekkür mesajı yayınladı.

25 Ocak 2019 Cuma 09:00
Maduro'dan teşekkür

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido’nun ABD desteğiyle kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi karşısında verdikleri destek için Türkiye, Rusya ve Çin’e teşekkür etti. Sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela’nın yalnız olmadığını vurgulayan Maduro, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya, Çin, Türkiye ile diğer hükümetler ve dünya halklarına, Venezuela’nın yasal olarak kurulmuş hükümetine verdikleri sağlam destek açıklamalarından dolayı müteşekkirim. Kararlı desteğe teşekkürler."

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 09:00
  1. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  2. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido
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