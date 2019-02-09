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Maduro: Venezuela sadece muz üretseydi ABD...

Venezula Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesine ABD ve bölgedeki ülkelerce yöneltilen askeri tehditlere ilişkin, "Eğer Venezuela patates ya da muz üretseydi, emperyalist kasırganın içinde olmazdı" açıklamasında bulundu.

09 Şubat 2019 Cumartesi 06:59
Maduro: Venezuela sadece muz üretseydi ABD...

Venezula Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te düzenlenen basın toplantısında, ülkesindeki siyasi krize, ABD ve bölge ülkelerinin askeri tehditlerine, insani kriz iddialarına ve ekonomik yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve bazı bölge ülkelerinin, Venezuela'ya yönelik askeri tehditlerinin, ülkesinin petrol, maden ve diğer zenginliklerini kontrol etme isteğinden kaynaklandığını anlatan Maduro, şunları kaydetti: "Eğer Venezuela patates ya da muz üretseydi, emperyalist kasırganın içinde olmazdı. Şunu kabul edelim ki bir ABD imparatorluğu var ve gözlerini Venezuela halkının zenginliklerine dikmiş durumda. Bizi aşağıda, arka bahçesi olarak görüyor ve bizim zenginliklerimizi istiyor. Venezuela'da güç sahibi olmak için de bütün bu baskıyı oluşturuyor. Bu yüzden onlar seçim değil, darbe istiyorlar."

"Paralel hükümet"

Maduro,Venezuela'nın içinden geçtiği süreçte "Demokrasi, halkın özgürlüğü, egemenlik, toprak bütünlüğü ve barışın tehdit altında” olduğunun altını çizdi. Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ve etrafındaki muhalifleri eleştiren Maduro, "Anayasanın hiçbir yerinde yazmayan paralel ve sanal bir hükümet kendini demokrasinin üzerine koyuyor." dedi.

"Barış, Trump tehdidi altında"

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, şöyle devam etti: Venezuela'nın ulusal egemenliğine, 'insani yardım' adı altındaki bir şovla zayıf gösterilerek saldırmak isteniyor. Barış, Venezuela'yı askeri işgalle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'un tehditleri altındadır. Dünyanın en büyük ve en agresif askeri gücünün başındaki Trump'ın 'Venezuela için askeri seçenek' kullanmaktan bahsetmesi çok tehlikelidir."

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 06:59
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