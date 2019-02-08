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Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!

Ülkesinde ABD destekli darbe girişimine maruz kalan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, olası bir saldırıya karşı Rusya'dan aldığı S-300 hava savunma sistemini aktif hale getirdi.

08 Şubat 2019 Cuma 11:03
Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!

İsrail merkezli uydu görüntüleri analiz sirketi olan ImageSat International (iSi), Venezuela'nın Rusya'dan aldığı S-300 hava savunma sisteminin olası bir hava ABD saldırısına karşı aktif hale getirildiğinin uydudan alınmış görüntülerini paylaştı.

ImageSat paylaştığı uydu görüntüsünde Venezuela'daki Capitan Manuel Rios havaalanında ilk kez gözlemlenen bir S-300 yükleme veya boşaltma faaliyetini görüntülediğini iddia etti.


Venezuela'daki Capitan Manuel Rios havaalanında S-300'lerin saldırı için hazırladığı İmageSat görüntüsü

ImageSat, "Her ne kadar bu faaliyet mevcut stratejik bağlamda ve bölgesel tansiyonda rutin bir tatbikat olarak düşünülebilse de, bu tür bir faaliyet Venezuela Hava Savunma Sistemlerinin operasyonel seviyesini artıracaktır." dedi.

ImageSat, daha önce Esed rejimine teslim edilen Rus S-300 uzun menzilli karadan havaya füze sistemlerinin Masyaf kentinde aktif hale getirildiğini, ayrıca Rusya’nın, Ukrayna'nın güneydoğu sınırına nükleer kapasiteli İskender füzeleri yerleştirdiğini de uydu görüntüleri ile deşifre etmişti.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 11:03
  1. S-300 füze sistemleri
  2. venezuela
  3. Nicolas Maduro

YORUM YAZ

  • ihsanihsan27 dk önce
    hadi sıkıyorsa abd saldırda görelim

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