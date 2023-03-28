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Dünya Madencileri elleriyle kazarak kurtardı! Dünyayı şok eden anlar...
Dünya

Madencileri elleriyle kazarak kurtardı! Dünyayı şok eden anlar...

Yeniakit Publisher
2023-03-28 12:18:00 -

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şiddetli yağışların ardından bir altın madeninde meydana gelen göçükte toprak altında kalan madenciler, bir diğer madencinin toprağı elleriyle kazması sonucu kurtarıldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şiddetli yağışların ardından bir altın madeninde meydana gelen göçükte toprak altında kalan madenciler, bir diğer madencinin toprağı elleriyle kazması sonucu kurtarıldı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde etkili olan sağanak yağışların ardından bir altın madeninde göçük meydana geldi. Amatör kameralar tarafından kaydedilen o anlarda, göçük altında kalan 9 madenci, bir diğer madencinin önce kürekle daha sonra ise elleriyle toprağı kazması sonucu kurtarıldı. Madencilerin kurtarıldığı anlarda toprak kayması da yaşandı.

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