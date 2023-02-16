  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ahmet Ercan ile Celal Şengör birbirine girdi! Skandal sözler

Afrikalı öğrenci Türkiye'yi duygulandırdı

O ülke Rusya'dan doğal gaz (LNG) ithalatını artırıyor! Resmen duyurdu: Enerji ithalatını buna rağmen...

Türkiye depremiyle ilgili Haarp saldırısı detayını açıkladı: Şüpheye ulaştığım nokta bu!

Kanal D ne yapmaya çalışıyor? Rum zulmü filminin zamanlaması manidar

Babacan'dan FOX TV canlı yayınında çirkinlik

Ünlü milyarder Elon Musk mühendisi de işten çıkardı! Bomba gelişme: Twitter algoritması açıklaması!

Dünyanın en büyük bağış kampanyası ile Türkiye'nin en büyük bağış kampanyasını karşılaştırdık. Rakamları görünce siz de "İşte Türk milletinin farkı bu" diyeceksiniz

Rus komünistten milyarderlere Türkiye çağrısı: Buna inanmıyorum

Selçuklu ve Osmanlı yapılarında kullanılan planı Japonlar yıllar önce gördü, bildi! Felaket depremi, zemin sıvılaşmasını önlüyor
Gündem Madencilerden "helal olsun" dedirten davranış
Gündem

Madencilerden "helal olsun" dedirten davranış

Madenciler Hatay Kırıkhan’daki enkaz çalışması sırasında 3 bin dolar, 3 bin 800 euro; 4 adet reşat altın ve 10 adet çeyrek altın buldu. Bulunan paralar ve altınlar madenciler tarafından güvenlik güçlerine teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 18:26:00 -
Madencilerden "helal olsun" dedirten davranış

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Madencileri, Hatay'daki deprem bölgesindeki arama ve kurtarma çalışmalarına devam ederken, enkazda yüklü miktarda para ve altın buldu.

Kırıkhan Cumhuriyet Caddesi Uğur Apartmanı’nda yapılan enkaz çalışmasında bulunan 3 bin dolar, 3 bin 800 euro, 4 adet reşat altın ve 10 adet çeyrek altın, madenciler tarafından güvenlik güçlerine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23