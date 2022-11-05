Maden suyunu bardağa döküp tüketmeyin! Sodanın gazı nasıl çıkarılır? Maden suyu magnezyum oranı

Genellikle soda ile karıştırılan ancak sodaya nazaran içeriğinde kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi birçok mineral barındıran maden suyunun insan vücuduna ciddi katkıları var. Peki, maden suyu nasıl içilmeli? Beslenme ve Diyet Uzmanı Buket Yavuz Koçoğlu, maden suyu tüketimi hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Maden suyu, jeolojik ve fiziksel olarak koruma altında tutulan yeraltı kaynaklarından doldurularak elde edilen, yeraltından yeryüzüne çıkarken de karbondioksit gazının yanında çözünmüş mineral tuzları ve elementleri de beraberinde getiren doğal kaynak suyudur. İnsan vücudu için kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi hayati önem taşıyan içeriği vardır. Bu bilinçle maden suyu tüketiminin özellikle yaz aylarında terlemeyle kaybedilen minerali geri kazanmak için önemli olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Buket Yavuz Koçoğlu, Türkiye’nin bulunduğu coğrafi şartlar nedeniyle maden suyu açısından zengin bir konuma sahip olduğunu söyledi.

'Sudan sonra en sağlıklı içecek maden suyu' Maden suyunun içme suyundan sonra tüketilebilecek en sağlıklı içecek olduğuna vurgu yapan Koçoğlu, buna rağmen maden suyunun ülkemizde gereken ilgiyi görmediğini söyledi. Avrupa ülkelerinde maden suyu tüketiminin yıllık kişi başı 100 litreyi geçtiğini aktaran Koçoğlu, ülkemizde ise bu rakamın kişi başı 5 litrenin üzerine çıkamadığını aktardı.

'Maden suyunu şişede tüketin' Koçoğlu, “Vücuttaki sıvı dengesinin sağlanmasında rol oynayan maden suyunun tüketimi sırasında bazı noktalara dikkat etmek önem taşıyor. İçeriğindeki tüm faydalardan yararlanabilmek için maden suyunun bardakta değil, kendi cam şişesinde tüketilmesi gerekiyor. Çünkü maden suyunun bardağa dökülmesi köpürmesine ve içeriğindeki gazın (Co2) açığa çıkmasına sebep oluyor. Bu nedenle satın alacağınız maden suyunun, gıda standartlarına uygun cam şişelerde satışa sunulduğuna dikkat edin" diye konuştu.

Günde en az 2 şişe made suyu' Sindirimi kolaylaştırabilmek için gün içerisinde en az iki şişe maden suyu tüketilmesinin önemli olduğunu aktaran Koçoğlu, "Yüksek sıcaklıkların yaşandığı yaz aylarında vücuttan atılan suyun yerine konması için maden suyu tercih edilebilir. Ayrıca yaz aylarında vücudun mineral dengesini koruyabilmek için yine maden suyu iyi bir seçenek olacaktır. Günlük su ihtiyacı konusunda uzmanlar çeşitli görüşler savunsa da her gün ortalama 2 litre su tüketimi önerilir. Suya alternatif olabilecek en sağlıklı sıvı ise maden suyudur" dedi.

Maden suyunu tüketmek için 5 önemli sebep 1.Maden suyu, özellikle yaz aylarında ter yoluyla vücuttan atılan minerallerin yerine konması ve elektrolit dengesinin sağlanması açısından oldukça önemlidir. Ayrıca vücudun yorgunluğunu alır ve vücudu dinlendirir. 2.Maden suyu yemek yutmakta zorlanan hem çocuk hem genç hem de yaşlı yetişkinlerde yutma yeteneğini artırır. 3.Doygunluk hissini arttırarak daha uzun tok kalınmasına destek olur. Ayrıca maden suyunun karın ağrısı da dahil olmak üzere, diğer hazımsızlık semptomlarını iyileştirebileceğine dair kanıtlar mevcut. Sindirim ve boşaltım sistemi için de oldukça faydalıdır. 4.Büyüme çağındaki çocuklarda, gebelik, menopoz ve yaşlılık dönemlerinde artan kalsiyum ve magnezyum ihtiyacını yerine koymaya yardımcı olur. Bu dönemlerde günde 1-2 şişe maden suyu içilebilir. Kolalı içecekler gibi fosfor içerikli olmadığı için olumsuz bir etkisi gözlemlenmemiştir. 5.Cilt için de canlandırıcı etkisi vardır.

Sık sorulan soru ve cevaplar

Maden suyu nasıl çıkar?

Maden Suyu, içerdiği tüm mineraller ile birlikte yeraltındaki çatlaklardan yol bularak yeryüzüne çıkar ve tamamen “doğaldır”. Soda ise su ve sudan yapılan içeceklere üretim esnasında karbondioksit gazı basılmasıyla elde edilen ve mineral içermeyen sulardır.

Maden Suyunu Bardağa Döküp Tüketmeyin!

Bardağa döktüğünüzde maden suyunun köpürme sebebi, önceden yıkanmış bardakların içerisinde kalan deterjan kalıntıları. Maden suları bu kalıntılarla birleştiğinde içerisindeki gaz açığa çıkıyor ve köpürerek bir tepki oluşturuyor. Ancak kendi şişesi içerisinde tüketimde bu durum gerçekleşmiyor. “Ama şişeler pis” cümlesinin geleceğine eminim. Maden suyu şişeleri sterildir.

Sadece tüketim esnasında kapağını açarken silebilir ve şişeden tüketebilirsiniz.

Gazı kaçmış maden suyu

Maden sularınada aynı nedenlerle karbondioksit “basılır”. Karbondioksit gazı dilimiz ile temas ettiğinde geçici olarak tat algılayıcılarını uyuşturduğu için, mineral tadı algılanmasını baskılayarak içimi kolaylaştırmaktadır. Gazı “kaçmış” içeceklerin tatsızlaşması, azalmış olan karbondioksit içerikleri yüzündendir.

Maden suyu magnezyum oranı

Sodalı su- Magnezyum Miktarı: 100g 1 mg Magnezyum