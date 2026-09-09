Made in Türkiye imzalı Opel Vivaro Kamyonet Hannover’de dünya sahnesine çıkıyor!

Opel, hafif ticari araç ürün gamındaki güçlü modellerini 14-20 Eylül 2026 tarihleri arasında Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenecek IAA Transportation 2026’da sergilemeye hazırlanıyor. Fuarın öne çıkan modellerinden biri, Türkiye’de Tofaş tarafından üretilen yeni Opel Vivaro Kamyonet olacak. Made in Türkiye imzası taşıyan model, uluslararası arenada ilk kez Hannover’de ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

Stellantis Pro One’ın 13’üncü salondaki C41 numaralı standında sergilenecek Vivaro Kamyonet, dayanıklı yapısı, fonksiyonel yükleme çözümleri ve iş odaklı donanımlarıyla farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik pratik bir ticari araç çözümü sunuyor.

Yaklaşık 1.200 kilogram taşıma kapasitesine ve yaklaşık 2.754 milimetre yükleme alanı uzunluğuna sahip Vivaro Kamyonet; çelik konstrüksiyon kasası, alüminyum kasa kanatları ve dayanıklılığı artıran plywood kaplamasıyla zorlu çalışma koşullarına uygun şekilde tasarlandı. Kasanın tabanında bulunan 8 yükleme kancası, kasa altında sunulan 220 litrelik bagaj alanı, camlı ara bölme ve 2+1 oturma düzeni ise aracın günlük iş kullanımındaki işlevselliğini artırıyor.

Üç taraftan erişilebilen yükleme alanı

Vivaro Kamyonet’in açık yükleme alanına üç taraftan erişilebilmesi, malzemelerin yüklenmesi ve boşaltılmasını kolaylaştırıyor. Bu özellik, modeli lojistik ve saha operasyonlarının yanı sıra yapı, inşaat ve farklı hizmet sektörlerindeki kullanım senaryolarına uygun hale getiriyor.

Opel, Hannover’de Vivaro’nun farklı üstyapı ve taşıma ihtiyaçlarına uyarlanabilen çok yönlü yapısını uluslararası ziyaretçilere sunacak. Model, işlevselliğinin yanı sıra kapsamlı standart güvenlik ve konfor donanımlarıyla da dikkat çekiyor.

Elektronik Stabilite Programı, ABS, Elektronik Fren Gücü Dağılımı, Yokuşta Kalkış Desteği, şerit takip sistemi, trafik işareti tespit sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi, çarpışma uyarısı, acil durum fren sistemi ve lastik basınç izleme sistemi standart güvenlik donanımları arasında bulunuyor. Geri görüş kamerası, hız sabitleyici, klima, yağmur ve far sensörü, ısıtmalı ve katlanır yan aynalar, dijital gösterge paneli ve Bluetooth bağlantısı ise sürüş ve kullanım konforunu destekliyor.

Opel’in ticari araç ailesi Hannover’de sergilenecek

Opel, IAA Transportation 2026’da Vivaro Kamyonet’in yanı sıra farklı ticari kullanım ihtiyaçlarına yönelik Movano Crew Cab, Combo Tech ve Rocks with Kargo Kit modellerine de yer verecek.

17 metrekübe kadar yükleme hacmi ve 2 tona kadar taşıma kapasitesi sunabilen Movano Crew Cab, 7 kişiye kadar ekip taşıma imkânıyla çalışanların ve malzemelerin aynı araçla taşındığı operasyonlara yönelik çözüm sunuyor.

Combo Tech, otomobil benzeri konfor özelliklerini kompakt ticari araç kullanımına taşıyor. Model, 3,8 metrekübe kadar yükleme hacmi ve 3,09 metreye kadar yükleme alanı uzunluğuyla öne çıkıyor.

Şehir içi teslimat operasyonları için geliştirilen tamamen elektrikli Rocks ise 2,41 metrelik kompakt gövdesi, 75 kilometreye kadar elektrikli menzili ve opsiyonel Kargo Kit çözümüyle küçük yüklerin taşınmasına yönelik çevik bir alternatif olarak konumlanıyor.

Opel, Hannover’de içten yanmalı motorlardan tamamen elektrikli seçeneklere kadar uzanan farklı güç aktarma sistemlerini de sergileyerek ticari müşterilerin değişen ihtiyaçlarına yönelik çözümlerini ortaya koyacak.

IAA Transportation 2026, 14 Eylül Pazartesi günü basın günüyle başlayacak. Opel modelleri ve Stellantis Pro One çözümleri, 14-20 Eylül tarihleri arasında Hannover Messe’de 13’üncü salon, C41 numaralı stantta ziyaret edilebilecek.