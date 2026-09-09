  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İletişim Başkanı Duran açıkladı: Dijital kumar belasında sevindiren gelişme 65,2 milyar liralık dev yatırım! AR-GE harcamalarının lider şirketi TUSAŞ Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Ali Haydar Kurum gözaltına alındı CHP Lideri Kılıçdaroğlu her fırsatta kendisini ‘mazlum’ olarak sunan imamoğlu’nun maskesini düşürdü! Ekrem siyasi tutuklu değil Ne CHP’li gibi duruyor ne de CHP’den gidiyor! Mansur’dan Anıtkabir teklifine de ret Hani hükümet CHP’li belediyelere kaynak vermiyordu! Aras’tan Erdoğan’a 112,5 milyon euroluk teşekkür İsrail basınında alarm: 'Fidan, Erdoğan’dan sonra en tehlikeli isim! Osmanlı paşasının akrabası' Ekrem’in reklamcısı "sistem"i anlattı! Ekosistemin çadır tiyatrosu Çocuklar peş peşe fenalaştı … Sel felaketi yaşanan ülkede yeni kabus! Onlarca çocuğa tarihi geçmiş ilaç verildi Ahmet Hakan’dan Ruhi Çenet’e olay gönderme! “Sanki gizli bir ajandası var”
Otomotiv Made in Türkiye imzalı Opel Vivaro Kamyonet Hannover’de dünya sahnesine çıkıyor!
Otomotiv

Made in Türkiye imzalı Opel Vivaro Kamyonet Hannover’de dünya sahnesine çıkıyor!

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Made in Türkiye imzalı Opel Vivaro Kamyonet Hannover’de dünya sahnesine çıkıyor!

Türkiye’de Tofaş tarafından üretilen Opel Vivaro Kamyonet, IAA Transportation 2026’da uluslararası sahneye çıkıyor. Yaklaşık 1.200 kilogram taşıma kapasitesi, dayanıklı kasası ve iş odaklı çözümleriyle öne çıkan model, Opel’in ticari araç ailesiyle birlikte Hannover’de sektör profesyonellerinin karşısına çıkacak.

Opel, hafif ticari araç ürün gamındaki güçlü modellerini 14-20 Eylül 2026 tarihleri arasında Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenecek IAA Transportation 2026’da sergilemeye hazırlanıyor. Fuarın öne çıkan modellerinden biri, Türkiye’de Tofaş tarafından üretilen yeni Opel Vivaro Kamyonet olacak. Made in Türkiye imzası taşıyan model, uluslararası arenada ilk kez Hannover’de ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

 

Stellantis Pro One’ın 13’üncü salondaki C41 numaralı standında sergilenecek Vivaro Kamyonet, dayanıklı yapısı, fonksiyonel yükleme çözümleri ve iş odaklı donanımlarıyla farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik pratik bir ticari araç çözümü sunuyor.

 

Yaklaşık 1.200 kilogram taşıma kapasitesine ve yaklaşık 2.754 milimetre yükleme alanı uzunluğuna sahip Vivaro Kamyonet; çelik konstrüksiyon kasası, alüminyum kasa kanatları ve dayanıklılığı artıran plywood kaplamasıyla zorlu çalışma koşullarına uygun şekilde tasarlandı. Kasanın tabanında bulunan 8 yükleme kancası, kasa altında sunulan 220 litrelik bagaj alanı, camlı ara bölme ve 2+1 oturma düzeni ise aracın günlük iş kullanımındaki işlevselliğini artırıyor.

 

Üç taraftan erişilebilen yükleme alanı

Vivaro Kamyonet’in açık yükleme alanına üç taraftan erişilebilmesi, malzemelerin yüklenmesi ve boşaltılmasını kolaylaştırıyor. Bu özellik, modeli lojistik ve saha operasyonlarının yanı sıra yapı, inşaat ve farklı hizmet sektörlerindeki kullanım senaryolarına uygun hale getiriyor.

Opel, Hannover’de Vivaro’nun farklı üstyapı ve taşıma ihtiyaçlarına uyarlanabilen çok yönlü yapısını uluslararası ziyaretçilere sunacak. Model, işlevselliğinin yanı sıra kapsamlı standart güvenlik ve konfor donanımlarıyla da dikkat çekiyor.

Elektronik Stabilite Programı, ABS, Elektronik Fren Gücü Dağılımı, Yokuşta Kalkış Desteği, şerit takip sistemi, trafik işareti tespit sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi, çarpışma uyarısı, acil durum fren sistemi ve lastik basınç izleme sistemi standart güvenlik donanımları arasında bulunuyor. Geri görüş kamerası, hız sabitleyici, klima, yağmur ve far sensörü, ısıtmalı ve katlanır yan aynalar, dijital gösterge paneli ve Bluetooth bağlantısı ise sürüş ve kullanım konforunu destekliyor.

 

Opel’in ticari araç ailesi Hannover’de sergilenecek

Opel, IAA Transportation 2026’da Vivaro Kamyonet’in yanı sıra farklı ticari kullanım ihtiyaçlarına yönelik Movano Crew Cab, Combo Tech ve Rocks with Kargo Kit modellerine de yer verecek.

17 metrekübe kadar yükleme hacmi ve 2 tona kadar taşıma kapasitesi sunabilen Movano Crew Cab, 7 kişiye kadar ekip taşıma imkânıyla çalışanların ve malzemelerin aynı araçla taşındığı operasyonlara yönelik çözüm sunuyor.

Combo Tech, otomobil benzeri konfor özelliklerini kompakt ticari araç kullanımına taşıyor. Model, 3,8 metrekübe kadar yükleme hacmi ve 3,09 metreye kadar yükleme alanı uzunluğuyla öne çıkıyor.

Şehir içi teslimat operasyonları için geliştirilen tamamen elektrikli Rocks ise 2,41 metrelik kompakt gövdesi, 75 kilometreye kadar elektrikli menzili ve opsiyonel Kargo Kit çözümüyle küçük yüklerin taşınmasına yönelik çevik bir alternatif olarak konumlanıyor.

 

Opel, Hannover’de içten yanmalı motorlardan tamamen elektrikli seçeneklere kadar uzanan farklı güç aktarma sistemlerini de sergileyerek ticari müşterilerin değişen ihtiyaçlarına yönelik çözümlerini ortaya koyacak.

IAA Transportation 2026, 14 Eylül Pazartesi günü basın günüyle başlayacak. Opel modelleri ve Stellantis Pro One çözümleri, 14-20 Eylül tarihleri arasında Hannover Messe’de 13’üncü salon, C41 numaralı stantta ziyaret edilebilecek.

Yeni Jeep Avenger üç farklı güç seçeneğiyle Türkiye’de! Şehir onun, arazi onun! Macera dozu yükseldi!
Yeni Jeep Avenger üç farklı güç seçeneğiyle Türkiye’de! Şehir onun, arazi onun! Macera dozu yükseldi!

Otomotiv

Yeni Jeep Avenger üç farklı güç seçeneğiyle Türkiye’de! Şehir onun, arazi onun! Macera dozu yükseldi!

Nissan ticari araç kampanyası! 1,5 milyon TL’ye varan yüzde sıfır faizli kredi!
Nissan ticari araç kampanyası! 1,5 milyon TL’ye varan yüzde sıfır faizli kredi!

Otomotiv

Nissan ticari araç kampanyası! 1,5 milyon TL’ye varan yüzde sıfır faizli kredi!

Chery "For Family" yaklaşımıyla ailelerin her anına eşlik ediyor!
Chery “For Family” yaklaşımıyla ailelerin her anına eşlik ediyor!

Otomotiv

Chery “For Family” yaklaşımıyla ailelerin her anına eşlik ediyor!

Bu devirde alınacak en mantıklı SUV! Honda HR-V Advance ile kilometrelerce sıfır stres! Cüzdan dostu hibrit!
Bu devirde alınacak en mantıklı SUV! Honda HR-V Advance ile kilometrelerce sıfır stres! Cüzdan dostu hibrit!

Otomotiv

Bu devirde alınacak en mantıklı SUV! Honda HR-V Advance ile kilometrelerce sıfır stres! Cüzdan dostu hibrit!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kremlin’den Berlin’e tokat gibi salvoyla tarihi ayar! Batı’nın çürüyen düzeni tek tek ifşa edildi!
Gündem

Kremlin’den Berlin’e tokat gibi salvoyla tarihi ayar! Batı’nın çürüyen düzeni tek tek ifşa edildi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’yı silahlandırma sevdasına düşen ve Türkiye karşıtı kulislerin başını çeken Alman siyasetçi Frie..
Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı! CHP ve Yeni Parti ittifakı çatladı, belediye AK Parti’ye geçti!
Gündem

Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı! CHP ve Yeni Parti ittifakı çatladı, belediye AK Parti’ye geçti!

Yargı kararıyla tekrarlanan Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi, Meclis salonunda nefes kesen 4 turlu bir maratona sahne oldu. Tutuklana..
İran’ın petrol damarına sabotaj mı? Hark Adası ve Cask’ta peş peşe dev patlamalar!
Gündem

İran’ın petrol damarına sabotaj mı? Hark Adası ve Cask’ta peş peşe dev patlamalar!

Basra Körfezi’nde sular durulmuyor! İran’ın ham petrol ihracatının adeta can damarı olan ve ülke petrolünün yaklaşık yüzde 90-95'inin sevk e..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23