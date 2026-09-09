Hani hükümet CHP’li belediyelere kaynak vermiyordu! Aras’tan Erdoğan’a 112,5 milyon euroluk teşekkür

Yeni Parti ve CHP yönetiminin uzun süredir dile getirdiği “İktidar CHP’li belediyelerin hizmetlerini engelliyor, kaynaklarını kesiyor” söylemine, bu kez CHP’li bir büyükşehir belediye başkanının açıkladığı rakamlar dikkat çeken bir karşılık oluşturdu.

CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Körfezi dip çamuru temizliği ile Göcek ve Dalaman koylarının korunmasına yönelik mapa-şamandıra sisteminin tanıtım programında, Muğla için sağlanan kaynakları tek tek açıkladı.

Aras'ın verdiği rakama göre Muğla'ya yönelik iki önemli proje için söz konusu kaynak toplam 112,5 milyon euroyu buluyor.

CHP'Lİ ARAS'TAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Ahmet Aras, projelerin hayata geçirilmesine sağlanan destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Emine Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Aras, şunları söyledi:

“Güzel Muğla’mız bu hizmetlere öncelikle Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde, yine Sayın Bakan Murat Kurum’un büyük gayretleriyle kavuşuyor.”

Aras, sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da özellikle anarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a da verdiği destek için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

RAKAMI DA AÇIKLADI: 112,5 MİLYON EURO

CHP'li Başkan, teşekkürle yetinmeyip Muğla için sağlanan kaynağın miktarını da açıkladı.

Aras'ın verdiği bilgiye göre, su kayıp ve kaçaklarının önlenmesine yönelik çalışmalar için 62,5 milyon euro kaynak sağlandı.

Bodrum'un yıllardır gündemden düşmeyen su probleminin çözümü için planlanan deniz suyunun arıtılması projesine ise 50 milyon euroluk kaynak ayrıldı.

Aras, söz konusu 50 milyon euroluk kaynağın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandığını belirterek şöyle konuştu:

“Bir 50 milyon Euro'yu da Sayın Cumhurbaşkanımız imzaladı. Onu da Bodrum'un su problemi için, denizden arıtma için kullanacağız. Toplam 112,5 milyon Euro'luk bir kaynaktan bahsediyoruz.”

“CHP'Lİ BELEDİYELERE KAYNAK VERİLMİYOR” SÖYLEMİ NE OLDU?

Aras'ın açıklaması, CHP yönetiminin merkezi hükümetin muhalefet belediyelerinin önünü kestiği yönündeki eleştirileri açısından dikkat çekici bir örnek oluşturdu.

Ortaya çıkan tabloda CHP yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi, 112,5 milyon euroluk kaynağı çevre ve su yatırımlarına yönlendirmeye hazırlanırken, belediye başkanı da hükümetin sağladığı destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça teşekkür etti.

Fethiye'de başlatılan dip çamuru temizliği ile Göcek ve Dalaman koylarının korunmasına yönelik çalışmalar da merkezi yönetim ile CHP'li yerel yönetimin birlikte hareket edebildiğini gösteren projeler arasında yer aldı.

KİMİ HİZMETLE, KİMİ YOLSUZLUK DOSYALARIYLA GÜNDEMDE

CHP'li belediyelerin merkezi yönetim tarafından engellendiği tartışmaları devam ederken, aynı dönemde bazı CHP'li belediye başkanlarının yolsuzluk suçlamalarıyla yürütülen adli dosyalarda sanık olarak yargılanması da dikkat çekiyor.

Buradaki fark ise kaynak aktarımından çok kamu kaynağının nasıl yönetildiği tartışmasını öne çıkarıyor.

Muğla'da CHP'li Ahmet Aras hükümetten sağlanan desteği açıklayarak Erdoğan'a teşekkür edip çevre ve su yatırımlarını hayata geçirirken, bazı belediyelerde ise kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin iddialar mahkemelerin önünde bulunuyor.