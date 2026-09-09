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Chery "For Family" yaklaşımıyla ailelerin her anına eşlik ediyor!

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Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Chery “For Family” yaklaşımıyla ailelerin her anına eşlik ediyor!

Chery, ailelerin değişen yaşam ritmine uyum sağlayan mobilite çözümleriyle öne çıkıyor. “For Family” yaklaşımını Türkiye’de TIGGO 7 ve TIGGO 8 modellerine taşıyan marka; geniş iç hacim, gelişmiş güvenlik teknolojileri ve konfor özellikleriyle okul yolculuklarından günlük şehir yaşamına, hafta sonu seyahatlerinden aile planlarına kadar farklı ihtiyaçlara yanıt veriyor.

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Foto - Chery "For Family" yaklaşımıyla ailelerin her anına eşlik ediyor!

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ailelerin günlük yaşamındaki hareketlilik de yeniden artıyor. Sabah okul servisinden önce başlayan yolculuklar, yoğun şehir trafiği, okul sonrası aktiviteler ve hafta sonu planları, güvenlik, geniş iç hacim, pratik kullanım ve akıllı sürüş teknolojileri gibi farklı ihtiyaçları beraberinde getiriyor. Chery, ailelerin günlük yaşamındaki bu farklı ihtiyaçlardan yola çıkarak geliştirdiği “For Family” yaklaşımı doğrultusunda TIGGO 8 ve TIGGO 7 modelleriyle günün her anında güvenli, konforlu ve fonksiyonel bir yolculuk deneyimi sunuyor. Birden fazla çocuğu olan ya da üç kuşağın birlikte seyahat ettiği ailelerin ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen TIGGO 8, 5+2 kişilik oturma düzeniyle geniş ve esnek bir kullanım alanı sunuyor. 4.725 mm uzunluğa, 1.860 mm genişliğe ve 1.705 mm yüksekliğe sahip model, ikinci ve üçüncü sıra koltukların katlanabilmesi sayesinde 12 farklı oturma ve yükleme kombinasyonuna olanak tanıyor. Beş koltuklu kullanımda 479 litrelik bagaj hacmi sunan TIGGO 8’de, ikinci ve üçüncü sıra koltukların tamamen yatırılmasıyla bu alan 1.930 litreye kadar genişliyor. Böylece okul çantaları ve spor ekipmanlarından bebek arabası, bisiklet ve aile alışverişlerine kadar günlük yaşamda ihtiyaç duyulan farklı eşyalar rahatlıkla taşınabiliyor. TIGGO 8’in kabininde günlük kullanımda ihtiyaç duyulabilecek eşyalar için 36 farklı saklama alanı bulunuyor. Kabindeki önemli yüzeylerin yüzde 78,9’unda yumuşak dokulu malzemelere yer verilirken, ön yolcu koltuğunda 10 noktalı masaj ve elektrikli bacak desteği gibi konfor özellikleri sunuluyor. Qualcomm 8155 işlemci ve 15,6 inçlik 2.5K HD ekran ise özellikle uzun aile yolculuklarında hem dijital deneyimi hem de kabin içindeki konforu destekliyor.

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Foto - Chery "For Family" yaklaşımıyla ailelerin her anına eşlik ediyor!

Okulların açılmasıyla birlikte okul giriş ve çıkışlarında otomobiller, yayalar, çocuklar, bisikletler ve motosikletler aynı alanı paylaşırken, sürücülerin çevresine daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. TIGGO 8’in 540 derece panoramik görüş sistemi ise 360 derece çevre görüşünü 180 derece şeffaf şasi görünümüyle bir araya getirerek sürücünün çevresini daha kapsamlı şekilde takip etmesine yardımcı oluyor. 3 megapiksel HD kameralar ve dinamik yönlendirme çizgileriyle desteklenen sistem, özellikle dar alanlarda ilerleme, yanaşma ve park manevralarında çevrenin daha rahat kontrol edilmesini sağlıyor. Modelin ADAS teknolojileri de sürüş, geri manevra, park, gece sürüşü ve takip-frenleme gibi farklı senaryolarda sürücüye destek sunuyor. Pasif güvenlik tarafında ise TIGGO 8, global beş yıldızlı güvenlik standartları hedeflenerek geliştiriliyor. Gövde yapısının yüzde 65’inde yüksek dayanımlı ve sıcak şekillendirilmiş çeliğe yer verilirken, sürücü diz hava yastığı ve orta hava yastığının da dahil olduğu 10 hava yastıklı sistem, yolcuların farklı senaryolarda çok yönlü şekilde korunmasına katkı sağlıyor.

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Foto - Chery "For Family" yaklaşımıyla ailelerin her anına eşlik ediyor!

Chery TIGGO 7 ise şehir yaşamının günlük mobilite ihtiyaçlarına geniş kabin yapısı ve pratik kullanım özellikleriyle yanıt veriyor. 4.545 mm uzunluğa, 1.898 mm genişliğe ve 1.670 mm yüksekliğe sahip model, verimli iç mekân yerleşimi sayesinde özellikle günlük okul yolculuklarında arka koltukta seyahat eden yolcular için geniş bir yaşam alanı sunuyor. Çocuk koltuğu kullanıldığında dahi arka bölüm diğer aile bireyleri için işlevselliğini korurken, genişletilebilir bagaj yapısı okul eşyaları, haftalık alışverişler ve hafta sonu aktivitelerinde ihtiyaç duyulan ekipmanların kolayca taşınmasına yardımcı oluyor. TIGGO 7’de yüksek dayanımlı çelik, gövde yapısının yüzde 60’ını oluştururken araçta 8 hava yastığı bulunuyor. Modelin gelişmiş sürüş destek sistemleri arasında Şerit Takip Uyarısı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Ön Çarpışma Uyarısı, Otomatik Acil Frenleme, Adaptif Hız Sabitleyici ve Trafik Sıkışıklığı Asistanı yer alıyor. Özellikle yoğun şehir trafiğinde Trafik Sıkışıklığı Asistanı hızın ve takip mesafesinin yönetilmesine destek olurken, Kör Nokta Uyarı Sistemi de şerit değişimleri sırasında çevredeki araçları ve iki tekerlekli ulaşım araçlarını algılayarak sürücüyü uyarabiliyor.

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Foto - Chery "For Family" yaklaşımıyla ailelerin her anına eşlik ediyor!

Chery için aile odaklı mobilite anlayışı yalnızca okul dönemi veya araç içindeki güvenlik ve konfor özellikleriyle sınırlı kalmıyor. Marka, Chery Family Care hizmet yaklaşımı kapsamında araç kontrolü, bakım, kullanım danışmanlığı ve kullanıcı etkinlikleriyle kullanıcılarının araç sahipliği deneyimini desteklemeyi amaçlıyor. Bununla birlikte Chery’nin AiMOGA akıllı robotları ve robot köpekleri de marka etkinliklerinde ve kullanıcı deneyimi çalışmalarında giderek daha fazla yer alıyor. Ürün tanıtımları, karşılama faaliyetleri ve ebeveyn-çocuk etkinliklerinde kullanılan bu teknolojiler, Chery’nin yenilikçi yaklaşımını ailelerin günlük yaşamına farklı deneyimler üzerinden taşımaya yardımcı oluyor. Chery Global Marka Elçisi Robert Lewandowski’nin temsil ettiği odaklanma, sorumluluk ve mükemmellik anlayışını “For Family” yaklaşımının değerleriyle buluşturan marka, önümüzdeki dönemde güvenlik, teknoloji ve kullanıcı odaklı hizmetler alanındaki çalışmalarını geliştirmeyi sürdürecek. Chery, bu doğrultuda Türkiye’deki ailelerin daha konforlu ve güvenli yolculuklarına eşlik etmeye devam edecek.

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