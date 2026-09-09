Chery “For Family” yaklaşımıyla ailelerin her anına eşlik ediyor!

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ailelerin günlük yaşamındaki hareketlilik de yeniden artıyor. Sabah okul servisinden önce başlayan yolculuklar, yoğun şehir trafiği, okul sonrası aktiviteler ve hafta sonu planları, güvenlik, geniş iç hacim, pratik kullanım ve akıllı sürüş teknolojileri gibi farklı ihtiyaçları beraberinde getiriyor. Chery, ailelerin günlük yaşamındaki bu farklı ihtiyaçlardan yola çıkarak geliştirdiği “For Family” yaklaşımı doğrultusunda TIGGO 8 ve TIGGO 7 modelleriyle günün her anında güvenli, konforlu ve fonksiyonel bir yolculuk deneyimi sunuyor. Birden fazla çocuğu olan ya da üç kuşağın birlikte seyahat ettiği ailelerin ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen TIGGO 8, 5+2 kişilik oturma düzeniyle geniş ve esnek bir kullanım alanı sunuyor. 4.725 mm uzunluğa, 1.860 mm genişliğe ve 1.705 mm yüksekliğe sahip model, ikinci ve üçüncü sıra koltukların katlanabilmesi sayesinde 12 farklı oturma ve yükleme kombinasyonuna olanak tanıyor. Beş koltuklu kullanımda 479 litrelik bagaj hacmi sunan TIGGO 8’de, ikinci ve üçüncü sıra koltukların tamamen yatırılmasıyla bu alan 1.930 litreye kadar genişliyor. Böylece okul çantaları ve spor ekipmanlarından bebek arabası, bisiklet ve aile alışverişlerine kadar günlük yaşamda ihtiyaç duyulan farklı eşyalar rahatlıkla taşınabiliyor. TIGGO 8’in kabininde günlük kullanımda ihtiyaç duyulabilecek eşyalar için 36 farklı saklama alanı bulunuyor. Kabindeki önemli yüzeylerin yüzde 78,9’unda yumuşak dokulu malzemelere yer verilirken, ön yolcu koltuğunda 10 noktalı masaj ve elektrikli bacak desteği gibi konfor özellikleri sunuluyor. Qualcomm 8155 işlemci ve 15,6 inçlik 2.5K HD ekran ise özellikle uzun aile yolculuklarında hem dijital deneyimi hem de kabin içindeki konforu destekliyor.