Çocuklar peş peşe fenalaştı … Sel felaketi yaşanan ülkede yeni kabus! Onlarca çocuğa tarihi geçmiş ilaç verildi

Hindistan’da sel felaketiyle mücadele eden aileler, bu kez yardım paketinden çıkan ilaç nedeniyle korku yaşadı. Uttar Pradesh eyaletine bağlı Kanpur’da sağlık ekiplerinin dağıttığı öksürük şurubunu içen bazı çocukların fenalaştığı öne sürüldü.

Şurubun tarihi temmuzda dolmuş

Olay, Kanpur’un Mayapuram bölgesinde yaşandı. Sağlık ekipleri, selden etkilenen yaklaşık 20 aileye ilaç dağıttı. Aileler, verilen öksürük şurubunun son kullanma tarihinin Temmuz 2026’da dolduğunu fark etti.

Çocuklar rahatsızlandı

İddiaya göre şurubu içen 4 yaşındaki bir çocuk kısa süre sonra kusmaya başladı. Durumu kötüleşince ailesi çocuğu özel bir doktora götürdü. Aynı bölgede 3 yaşındaki iki çocuğun da ilaç aldıktan sonra rahatsızlandığı belirtildi.

Aileler ilaçları kabul etmedi

Çocukların peş peşe fenalaşması mahallede paniğe yol açtı. Bazı aileler dağıtılan şurup ve ilaçları çöpe attı. Sağlık ekipleri ertesi gün yeniden bölgeye geldiğinde ise selzedeler ilaçları almayı reddetti. Aileler, çocuklarının hayatını riske atamayacaklarını söyleyerek tepki gösterdi.

Kanpur Baş Sağlık Yetkilisi Dr. Haridutt Nemi, olayın kendilerine bildirildiğini ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.