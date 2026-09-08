Alkol varsa CHP, alkol yoksa AK Parti! Saadet Partisi bu kafayla nereye kadar uyuyacak?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye geçeceği ve üyelik formunu doldurduğu öne sürüldü. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, Tugay’ın AKP’ye katılma kararının bulunmadığı öğrenildi. Tugay’ın ev sahipliğinde bu akşam Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenecek 9 Eylül resepsiyonunun “alkolsüz yapılacağı” yönündeki iddianın da gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

CHP’den istifa ederek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız sürdüren Cemil Tugay’ın AKP’ye katılacağı yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Bir internet sitesinde yayımlanan haberde, Tugay’ın AKP üyelik formunu doldurduğu ve 9 Eylül’de AKP'ye katılmasının beklendiği ileri sürüldü.

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre, Tugay’ın AKP’ye geçme kararı bulunmuyor ve AKP üyeliğine ilişkin ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyor. Tugay’ın belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürmeye devam edeceği belirtildi.

"Resepsiyonda alkol var" savunmasıyla AK Parti iddialarını yalanlamaya çalıştılar!

Söz konusu haberde, İzmir’in kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü nedeniyle bugün Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenecek 9 Eylül resepsiyonunun da Cemil Tugay’ın talimatıyla “ilk kez alkolsüz gerçekleştirileceği” ileri sürüldü. İddianın gerçeği yansıtmadığı bildirilirken resepsiyon diğer yıllarda olduğu gibi yine alkollü olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel 9 Eylül resepsiyonu, bugün saat 20.00’de Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Tugay’ın ev sahipliğindeki resepsiyona kent protokolü ile siyasi parti temsilcileri ve davetlilerin katılması bekleniyor.

Her fırsatta CHP'ye kol kanat geren Saadet Partisi, alkollü programa ne diyecek?

Siyasetteki tüm kriterlerini ve belediyecilik anlayışını "içkili resepsiyon" çizgisine indirgeyen bu CHP zihniyeti gözler önündeyken, her fırsatta CHP'yi desteklemekten geri durmayan Saadet Partisi'nin bu alkollü programa ne diyeceği merak konusu oldu. Komünist Çin’le temas kurup muhalefet bloklarında CHP’nin peşine takılan Saadet yönetiminin, resmi törenlerin içki masalarına dönüştürüldüğü bu tablo karşısında nasıl bir tırpan vuracağı ya da uykusundan uyanıp uyanmayacağı kamuoyunda tartışılıyor.

Tugay, bir yerel yönetici olarak İzmir’e karşı sorumluluğu bulunduğunu belirterek siyasi süreci “sakince beklediğini” söylemişti.