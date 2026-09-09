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İspanya’da sıcaklık rekoru! 2026 yazı tarihe geçti

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IHA Giriş Tarihi:

İspanya’da sıcaklık rekoru! 2026 yazı tarihe geçti

İspanya’da 2026 yazı, 1961’de başlayan ölçümlerde ülke tarihinin en yüksek sıcaklıklarının kaydedildiği yaz mevsimi oldu.

#1
Foto - İspanya’da sıcaklık rekoru! 2026 yazı tarihe geçti

İspanya ulusal meteoroloji AEMET, kayıtların tutulmaya başladığı 1961'den beri Temmuz ve Ağustos aylarında eşi benzeri görülmemiş şekilde 61 gün süren sıcak hava dalgasıyla 2026 yılında "tarihinin en sıcak yazını" yaşadığını duyurdu. Bu yıl yaşanan yaz sıcak hava dalgası gün sayısı, 2022'deki 41 günlük önceki rekoru geride bıraktı. Açıklamaya göre söz konusu 3 ayın ortalama sıcaklığı 24.5 santigrat derece olurken, 2025'teki önceki rekorun 0.3 santigrat derece üzerinde olduğu belirtildi. Ayrıca İspanya'da kaydedilen en sıcak 10 yaz mevsiminin tamamının 21. yüzyılda yaşandığı ifade edildi.

#2
Foto - İspanya’da sıcaklık rekoru! 2026 yazı tarihe geçti

2 Eylül'de güneybatıdaki El Granado belediyesinde hava sıcaklığı 45.7 santigrat dereceye ulaşarak ayın sıcaklık rekorunu egale etti ve bu yıl İspanya'da kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu.

#3
Foto - İspanya’da sıcaklık rekoru! 2026 yazı tarihe geçti

Sıcak hava dalgasında 5 binden fazla can kaybı İspanya'da Carlos III Sağlık Enstitüsü, Haziran-Ağustos ayları arasında 5 binden fazla kişinin aşırı sıcaklara bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini belirtti. Bu, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2015 yılından bu yana kaydedilen en yüksek sayı oldu.

#4
Foto - İspanya’da sıcaklık rekoru! 2026 yazı tarihe geçti

Ayrıca Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'ne göre İspanya'da bu yıl yaklaşık 296 bin hektarlık (731 bin dönüm) alan yanarak kül oldu.

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