CHP Lideri Kılıçdaroğlu her fırsatta kendisini ‘mazlum’ olarak sunan imamoğlu’nun maskesini düşürdü! Ekrem siyasi tutuklu değil

Buğra Kardan İstanbul

Kurduğu suç örgütüyle İstanbul’da eşi benzeri görülmemiş talana imza atan hırsızlık, yolsuzluk zanlısı Ekrem İmamoğlu’nu küplere bindirecek bir çıkış da geçmişte ‘babam’ dediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için “Siyasi tutuklu değil. Siyasi görüşlerinden ötürü içeri alınmış biri değil. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, yargılandığı dava ayrıdır” ifadelerini kullanarak YP Genel Başkanı Özgür Özel ve avanesinin de figüranı olduğu kirli algı oyununu çökertti. Kılıçdaroğlu, Fransız TV kanalı Euronews’e verdiği mülakatta ayrıca İmamoğlu’nu yolsuzluktan yargılanabileceğini vurguladı ve “Kişi her yerde, her ortamda hesap vermeye hazır olmalı, ‘Her kör kuruşun hesabını vereceğim’ demeli” sözlerini sarf etti.

DİLEK, ALLAH’A HAVALE ETTİ

Kılıçdaroğlu’nun bu sözleriyle İmamoğlu’nun siyasi tutuklu olmadığı, yolsuzluktan ve yağmacılıktan cezaevinde tutulduğu tescillendi. ‘Seninki siyasi değil, yolsuzluk” başlıklı haberi kaleme alan Akit’le aynı hizaya gelerek bir dönem “Baba-oğul gibiyiz” dediği İmamoğlu’nun mağdur edebiyatını çökerten Kılıçdaroğlu’na destek yağdı. İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu’na “Kirli oyunların peşinden giderek hakikati çarpıtmaya çalışan, üstelik toplumun karşısına çıkıp gerçek dışı sözler söyleme cüretini gösterenleri Allah’a havale ediyorum” diye verdi veriştirdi. İmamoğlu’nun baş sanığı olduğu İBB’ye yönelik yolsuzluk davasını yakından takip eden kamuoyunda da “Ekrem’in siyasetten değil, hırsızlıktan yargılandığı babası Kılıçdaroğlu tarafından da tasdiklendi” görüşü ağırlık kazandı.

SİYASİ OLSA KAYYIM ATANIRDI

Akit’e konuşan Avukat Candaş Gürol ise, şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu’nun haklı olduğuna kuşku yok. İmamoğlu, siyasi tutuklu değil. Rüşvetten ve yolsuzluktan tutuklu. Neden Silivri’de bulunduğu belli. O nedenle ikide bir davayı siyasi olarak nitelememeli. ‘Cumhurbaşkanlığı’nı kafaya koydum, aday oldum da bunlar başıma geldi’ iddiası boş. Özel ve ekibi de aynı hatayı yapıyor. Kılıçdaroğlu’nun Euronews’te hatırlatmalarıyla İmamoğlu’nun mağduru oynama taktiği bir defa daha çöktü. Yazık ki iddiaları ve ithamları çürütme yoluna gitmiyor. ‘Siyasi nedenlerle tutuklandım’ deyip duruyor. O ve avukat ordusunun hakkıyla savunma yapmamasını anlamak güç. Ortada bir iddianame, yüzlerce vaka var. Hukuken yapılması gereken yapılmıyor. Ünlü hukukçulardan yararlanıyor ama eksik hususlar da var. Masumiyeti kanıtlamaya odaklanılmalı. Bu ‘siyasi tutuklama’ tezinin tutmayacağı aşikâr. Neden? Çünkü İmamoğlu, ‘teröre yardım ve yataklıktan’ da yargılanıyor. Ancak bu yargılamada tutukluluk kararı verildi. Bu karar verilse yerine kayyım atanacaktı. Demek ki ‘siyasi dava’, ‘siyasi tutukluluk’ tezi geçerli değil. İmamoğlu’na tavsiyem hukukçuların görüşlerinden yararlanması ve masumiyetini kanıtlamaya odaklanması. Vakaları ele alan, tatmin edici açıklamalar yapanlar tahliye ediliyor. Demek yol açık. Bu varken savunma yerine ‘Siyasi’ şeklinde bağırıp çağırmak inandırıcı olmuyor.”

ALGI OYUNLARI ÇÖKTÜ

AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da şunları dile getirdi: “Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun ‘Siyasi tutukluyum’ söylemini çökertti. Böylece İmamoğlu’nun Özel’i de dahil ettiği mağduru oynama planı yerle bir oldu. İkilinin bu büyük darbenin ardından atacağı adımı merak etmemek elde değil. Toplum olarak unutmamamız gereken hususlar var. İlki Türkiye’de yargının bağımsız olduğu. Diğeri İmamoğlu’nun CHP’lilerce, arkadaşlarınca şikâyet edildiği. Bu şikâyetlere binaen hakkında yolsuzluk davası açıldı. Tabii yargılama evresi devam ediyor. İtiraflar, deliller ortaya dökülüyor. İmamoğlu ise bu itirafları, delilleri çürütmek yerine mahkeme alanını propaganda yeri gibi kullanmaya yönelerek hakimlerin sabırlarını zorlamaya çalışıyor. Bu, çok üzücü. Yine İmamoğlu ve Özel’in davayı baltalamaya, davanın ‘siyasi’ olduğu algısını yayma huyunu terk etmediği görülüyor. Bunun beyhude gayret olduğu muhakkak. Çünkü davanın da İmamoğlu’nun tutukluluğunun da ‘siyasi’ olmadığı anlaşıldı. Yapılması gereken ise varsa İmamoğlu’nun lehine delilleri koymaktır. İmamoğlu’nun arkadaşlarının iddialarına yanıt vermektir. Mahkeme kararlarını umursamaktır. İlaveten algı yönetmeye kalkmakla, siyasi mağduriyet üretmekle bir yere varılamayacağını anlamaktır.”