Amcaoğulları, Babalarının Mirasını Devam Ettirecek: Gönül Dağı yine çok şaşırtacak...

Anadolu bozkırında uzun yıllar boyunca acı tatlı birçok olay yaşanmış, ancak sevgi, saygı, birlik ve beraberlik duyguları hiç azalmadan güçlenmiştir. Sıcak, samimi, geleneklerine sahip çıkan Anadolu insanı çalışıp çabalamaya ve şükrederek geleceğe umutla bakmaya devam etmektedir. Yaptığı başarılı icatlarla tüm engelleri aşarak TVR Havacılık’ı kuran Taner Kaya, inzivaya çekildiği saatçi dükkanında acı anılarını hatırlarken, başta oğlu olmak üzere genç amcaoğulları onların eşsiz mirasına sahip çıkmaya kararlıdır…