Amcaoğulları, Babalarının Mirasını Devam Ettirecek: Gönül Dağı yine çok şaşırtacak...
Gönül Dağı yeni bölümüyle çok şaşırtacak...
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Gönül Dağı yeni bölümüyle çok şaşırtacak...
Yedinci sezona zirvede giren ve en çok izlenen Gönül Dağı’nın iki yüz yirmi ikinci bölümü, 12 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına geliyor.
Dizinin geçtiğimiz hafta izlediğimiz yeni bölümünde zaman atlaması yaşanmış, yurtdışındaki parlak eğitim hayatının ardından mühendis olan Ali Kaya’nın memlekete dönüşünü ve gelişen ilginç olayları izlemiştik.
Gönül Dağı’nın yeni sezonunda, hayallerinin peşinde koşan ve mucize buluşlara imza atmaya hazırlanan Ali Kaya ve amcaoğullarının yaşamlarından kesitleri izleyeceğiz.
Anadolu bozkırında uzun yıllar boyunca acı tatlı birçok olay yaşanmış, ancak sevgi, saygı, birlik ve beraberlik duyguları hiç azalmadan güçlenmiştir. Sıcak, samimi, geleneklerine sahip çıkan Anadolu insanı çalışıp çabalamaya ve şükrederek geleceğe umutla bakmaya devam etmektedir. Yaptığı başarılı icatlarla tüm engelleri aşarak TVR Havacılık’ı kuran Taner Kaya, inzivaya çekildiği saatçi dükkanında acı anılarını hatırlarken, başta oğlu olmak üzere genç amcaoğulları onların eşsiz mirasına sahip çıkmaya kararlıdır…
Dizinin 12 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak:
Amcaoğulları, babalarının mirasını devam ettirmek isterler. Ali, Yusuf ve Ramazan Mete’yi zaman makinesi yapabilmek için ikna etmeye çalışır. Taner’in icat çalışmalarına tepkisi ne olacaktır?
Amcaoğulları, çalışmalar için TVR deposundaki Ramot’u almaya çalışırlar. TVR’de neler yaşanacaktır?
Ciritçi Abdullah ve Sefer bir yolculuğa çıkarlar. İkilinin yolculuğu nasıl geçecektir?
Ahsen, Kenan hakkında yeni bilgiler edinir. Ahsen, bu durum karşısında ne yapacaktır?”
Gönül Dağı yeni bölümüyle 12 Eylül 2026 Cumartesi 20.00 TRT ‘de…
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