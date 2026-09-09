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Gündem Ahmet Hakan’dan Ruhi Çenet’e olay gönderme! “Sanki gizli bir ajandası var”
Gündem

Ahmet Hakan’dan Ruhi Çenet’e olay gönderme! “Sanki gizli bir ajandası var”

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Ahmet Hakan’dan Ruhi Çenet’e olay gönderme! "Sanki gizli bir ajandası var"

Ruhi Çenet’in Hasidik Yahudi cemaatini konu alan ve yaklaşık 65 milyon izlenmeye ulaşan belgeseli tartışılmaya devam ediyor. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Çenet hakkında dikkat çeken ifadeler kullanarak, “Bir türlü ısınamadım. Sanki hep bir gizli ajandası varmış gibi geliyor bana” dedi.

YouTuber Ruhi Çenet’in ABD’de yaşayan Hasidik Yahudi cemaatini konu aldığı belgeselin yankıları sürüyor. Milyonlarca izlenmeye ulaşan yapım hakkında bu kez Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Çenet'e yönelik kuşkularını açık şekilde dile getiren Hakan, ünlü YouTuber'ın içeriklerinde yeterince şeffaf olmadığı izlenimine kapıldığını yazdı.

65 MİLYON İZLENMEYE ULAŞTI

Dünyanın farklı bölgelerinde hazırladığı belgesellerle tanınan Ruhi Çenet, son çalışmasında ABD'nin New York kentindeki Hasidik Yahudilerin yaşamını mercek altına aldı.

Brooklyn'deki cemaatin içine giren Çenet, yaklaşık 48 saat süren çekimlerde topluluğun dini yaşamından eğitim sistemine, aile yapısından dış dünyayla ilişkilerine kadar farklı başlıkları görüntüledi.

Belgesel kısa sürede büyük ilgi görerek yaklaşık 65 milyon izlenmeye ulaştı.

AHMET HAKAN: BİR TÜRLÜ ISINAMADIM

Video etrafındaki tartışmalar devam ederken Ahmet Hakan da köşesinde Ruhi Çenet hakkındaki düşüncelerini kaleme aldı.

Hakan, “Hasidik Yahudilerle ilgili çektiği videoyla gündeme gelen Ruhi Çenet'e bir türlü ısınamadım” ifadelerini kullandı.

Ardından Çenet hakkındaki kuşkusunu daha açık şekilde dile getirdi.

“SANKİ HEP BİR GİZLİ AJANDASI VAR”

Ahmet Hakan, Çenet'in içeriklerini hazırlama biçiminin kendisinde planlı ve hesaplı hareket ettiği yönünde bir izlenim oluşturduğunu belirterek şunları yazdı:

“Sanki hep bir gizli ajandası varmış gibi geliyor bana. Sanki hep bir ters manyel yapıyormuş gibi bir hali var. Sanki yeterince şeffaf değilmiş gibi bir edası var. Sanki planlı / hesaplı hareket ediyormuş gibi bir durumu var.”

Hakan'ın sözleri, Çenet'in büyük yankı uyandıran belgeselinin ardından başlayan tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.

ÇENET'İN BELGESELİ TARTIŞILMAYA DEVAM EDİYOR

Çenet'in videosunda cemaatin kalabalık aile yapısı, kamu yardımları, dini kuralları ve İsrail'le ilişkileri gibi konuların ele alınması farklı yorumları beraberinde getirmişti.

Çenet ise çekim yaptığı grubun Chabad-Lubavitch topluluğu olduğunu açıklamıştı.

Yaklaşık 65 milyon izlenmeyle uluslararası ölçekte geniş bir kitleye ulaşan belgesel hakkındaki tartışmalar sürerken, Ahmet Hakan'ın “gizli ajanda” çıkışı da sosyal medyada yeni bir tartışmanın kapısını araladı.

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Yorumlar

Bahri

Ahmet Hakan bu sefer haklı .

unal

Ahmet Hakan neden bu kadar rahatsız oldu acaba Ben de bu durumdan şüphelendim.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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