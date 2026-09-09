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Siyaset Ne CHP’li gibi duruyor ne de CHP’den gidiyor! Mansur’dan Anıtkabir teklifine de ret
Siyaset

Ne CHP’li gibi duruyor ne de CHP’den gidiyor! Mansur’dan Anıtkabir teklifine de ret

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Ne CHP’li gibi duruyor ne de CHP’den gidiyor! Mansur’dan Anıtkabir teklifine de ret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, kısa bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 103. kuruluş yıldönümü nedeniyle Genel Merkez'de yapılacak resepsiyona katılmayacağını bildirmişti. Yavaş'ın, Anıtkabir'de gerçekleştirilecek törene de katılmama kararı aldığı öğrenildi. Bu iki gelişme okların yeniden Mansur Yavaş’a çevrilmesine neden oldu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, daha önce CHP’nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek resepsiyona katılmama kararı almıştı.

ANITKABİR’E DE GİTMİYOR

CHP kurmayları Yavaş'ın en azından Anıtkabir'de yapılacak CHP programına katılması gerektiğini söyledi. Yavaş'ın, beklentilere rağmen bu sabah 09.15'de CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de gerçekleştirilecek ziyarete ve saat 10.30'da CHP'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrine yapılacak ziyarete katılmayacağı öğrenildi.

MANSUR’DAN CHP MESAJI

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Mansur Yavaş, CHP'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yavaş’ın açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi; kökleri Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan kurumsal yapısı, geleneği ve bir asrı aşan siyasi birikimiyle Türkiye'nin en köklü siyasi partisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan, Cumhuriyetin temel değerlerini ve çağdaş Türkiye idealini kuşaktan kuşağa taşıyan büyük bir siyasi mirasın temsilcisidir. Değişen dönemler, şartlar ve kadrolar boyunca kurumsal hafızasını koruyarak Türkiye'nin siyasal yaşamında önemli sorumluluklar üstlenmiş; Cumhuriyetimizin tarihine tanıklık etmekle kalmayıp bu tarihin şekillenmesinde de önemli bir yere sahip olmuştur. 103 yıllık bu köklü geleneğin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu büyük kurumsal mirasın oluşmasında ve bugünlere taşınmasında emeği bulunan herkesi de saygı ve minnetle anıyorum."

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Yorumlar

Ğavis

Dua edin Cumhurbaşkanı adayı olmasın duman attırır rakiplere

yasin

Kendini partiden attırıp mağduru oynayacak ama İyi pardon Yeni Partinin mağdur kontenjanı dolu, ekRUM varken buna kimse yüz vermez! Ortada kalacak haberi yok
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