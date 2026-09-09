İslam Emirliği'nden ABD'ye: 'Bize ait, iadesi olmayacak'

Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahar Belhi, ABD’nin ülkeden çekilirken geride bıraktığı askeri ekipmanların Afgan hükümetine ait olduğunu belirtti. Belhi, Washington’un ekipmanların iadesine yönelik talepleri konusunda müzakere yapmayacaklarını açıkladı.

Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahar Belhi, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilirken geride bıraktığı askeri ekipmanların İslam Emirliği'ne ait olduğunu belirterek, Washington'un söz konusu ekipmanların iadesine yönelik talepleri konusunda müzakere yürütmeyeceklerini söyledi.

Belhi, ABD'nin Afganistan'daki savaş sırasında çok sayıda insanın ölümüne ve ülkenin büyük bölümünün yıkılmasına neden olduğunu ifade ederek, Washington'un geride bıraktığı askeri teçhizatın iadesini talep etmeden önce savaşın sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini ifade etti.

İslam Emirliği Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Bunlar Afgan hükümetinin varlıklarıdır ve Afgan hükümetinin varlıkları konusunda müzakere veya pazarlık yapmıyoruz. Amerikalılar birçok şey yaptı. Çok sayıda insanı öldürdüler ve ülkenin büyük bölümünü yıktılar. Önce bunun bedelini ödemeleri gerekmiyor mu?" ifadelerini kullandı.

Trump'ın iade talebi

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sırasında geride bırakılan askeri ekipmanlar, İslam Emirliği yönetimi ile Washington arasındaki anlaşmazlık konularından biri olmayı sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Afganistan'da bırakılan askeri teçhizatın ABD'ye iade edilmesini defalarca talep etmişti. İslam Emirliği ise Washington'un taleplerini daha önce de gerçekçi ve makul olmayan talepler olarak nitelemişti.

ABD güçlerinin 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkede çok sayıda zırhlı araç, silah, mühimmat, helikopter ve çeşitli askeri araç-gereç kaldı. Bu ekipmanların bir bölümü daha sonra İslam Emirliği güçlerinin kullanımına geçti.

"Ekipmanlar Afganistan'a ait"

Afgan siyasi analist Aziz Maaric de ABD'nin geride bıraktığı askeri ekipmanların Afganistan'a ait olduğunu savundu.

Maaric, savaş sonrasında geride bırakılan ekipmanların İslam şeriatı açısından savaş ganimeti kapsamında değerlendirildiğini, uluslararası ilkeler açısından da söz konusu ekipmanların bulunduğu ülkenin mülkiyetine geçtiğini ileri sürdü.

Afganistan ile ABD arasındaki ilişkiler, 15 Ağustos 2021'de eski Afganistan hükümetinin devrilmesinden bu yana belirsizliğini koruyor. İki ülke arasındaki temaslar ağırlıklı olarak esir takasları ve bazı güvenlik meseleleriyle sınırlı kalıyor.

Washington, İslam Emirliği yönetimini henüz resmi olarak tanımazken, taraflar arasında çeşitli kanallar üzerinden diplomatik temaslar devam ediyor.

Kaynak: Mepa News