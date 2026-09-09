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Spor
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İşte bu cevap hiç ama hiç beklenmiyordu... Rafael Leao'dan geri dönüş sinyali

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İşte bu cevap hiç ama hiç beklenmiyordu... Rafael Leao'dan geri dönüş sinyali

Galatasaray'ın yıldız ismi Rafael Leao, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile oynanacak maç öncesi Sport TV'ye açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - İşte bu cevap hiç ama hiç beklenmiyordu... Rafael Leao'dan geri dönüş sinyali

Galatasaray'ın yıldız ismi Rafael Leao, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile oynanacak maç öncesi Sport TV'ye açıklamalarda bulundu. Sporting Lizbon altyapısından yetişen Leao, gelecekte Portekiz ekibine geri dönmeye sıcak baktığını söyledi.

#2
Foto - İşte bu cevap hiç ama hiç beklenmiyordu... Rafael Leao'dan geri dönüş sinyali

Rafael Leao'nun açıklamaları şöyle:

#3
Foto - İşte bu cevap hiç ama hiç beklenmiyordu... Rafael Leao'dan geri dönüş sinyali

-Sanırım burada iyi karşılanacağım. Milli takımda burada oynadığımda taraftarların desteği eşsiz oluyor. Kendimi her zaman evimde hissediyorum. Bildiğiniz gibi, tüm gençlik dönemimi Sporting Lizbon'da geçirdim ve bu benim için özel bir maç olacak.

#4
Foto - İşte bu cevap hiç ama hiç beklenmiyordu... Rafael Leao'dan geri dönüş sinyali

-Takım arkadaşlarımı zorlu bir maç olacağı konusunda uyardım. Sporting, çok iyi durumda, hazırlık dönemini takip ettim. Takımda beğendiğim oyuncular var. Kardeşim altyapıda oynuyor ve bu yüzden daha da yakından takip ediyorum. Bence çok güzel bir atmosfer olacak. Şampiyonlar Ligi'nde her zaman harika atmosferler vardır ve bence herkes elinden geleni yapmak isteyecek. Biz de iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.

#5
Foto - İşte bu cevap hiç ama hiç beklenmiyordu... Rafael Leao'dan geri dönüş sinyali

-Kısa bir süre önce Sporting Lizbon'dan ayrılış şeklinizden pişman olduğunuzu söylemiştiniz... Geri dönmeyi düşünüyor musunuz?

#6
Foto - İşte bu cevap hiç ama hiç beklenmiyordu... Rafael Leao'dan geri dönüş sinyali

Rafael Leao: "Bunu yakın zamanda ailemle konuştum. Elbette bir gün geri dönmeyi ve şampiyonluk kazanmayı umuyorum.

#7
Foto - İşte bu cevap hiç ama hiç beklenmiyordu... Rafael Leao'dan geri dönüş sinyali

Bununla gurur duyardım. Bu kulübe çok büyük bir sevgi besliyorum, bana kendimi gösterme fırsatı verdiler. Gelecek için kapıları açık bırakıyorum.

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