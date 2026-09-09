İşte bu cevap hiç ama hiç beklenmiyordu... Rafael Leao'dan geri dönüş sinyali

-Takım arkadaşlarımı zorlu bir maç olacağı konusunda uyardım. Sporting, çok iyi durumda, hazırlık dönemini takip ettim. Takımda beğendiğim oyuncular var. Kardeşim altyapıda oynuyor ve bu yüzden daha da yakından takip ediyorum. Bence çok güzel bir atmosfer olacak. Şampiyonlar Ligi'nde her zaman harika atmosferler vardır ve bence herkes elinden geleni yapmak isteyecek. Biz de iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.