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Gündem Mekke Anlaşması Yemen için mi devreye girecek? Pakistan’dan net mesaj
Gündem

Mekke Anlaşması Yemen için mi devreye girecek? Pakistan’dan net mesaj

Yeniakit Publisher
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Mekke Anlaşması Yemen için mi devreye girecek? Pakistan’dan net mesaj

Yemen’deki çatışmaların Suudi Arabistan’a sıçrama ihtimali, Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan arasındaki Mekke Anlaşması’nı yeniden gündeme taşıdı. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Riyad’ın saldırıya uğraması halinde ortak savunma hükümlerinin işletileceğini belirterek, “Ülkelerden birine yönelik saldırı, üç ülkenin tamamına yapılmış sayılacak” dedi.

Yemen’de devam eden çatışmaların bölge ülkelerine sıçrama ihtimali Ortadoğu’da yeni bir güvenlik tartışmasını beraberinde getirdi. Pakistan’dan gelen açıklama, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Anlaşması’nın hangi şartlarda devreye gireceğine ilişkin dikkat çeken bir mesaj ortaya koydu.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Yemen kaynaklı çatışmaların Suudi Arabistan topraklarına sıçraması veya Riyad yönetiminin saldırıya uğraması halinde Pakistan’ın anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getireceğini açıkladı.

“BİRİMİZE SALDIRI ÜÇÜMÜZE YAPILMIŞ SAYILIR”

Asif, Mekke Anlaşması’nın taraf ülkeler açısından ortak savunma yükümlülüğü getirdiğini belirterek son derece net ifadeler kullandı.

Pakistanlı Bakan, “Anlaşma uyarınca ülkelerden birine yönelik saldırı, üç ülkenin tamamına yapılmış sayılacak. Bu konuda hiçbir belirsizlik yok ve başka bir açıklamaya ihtiyaç bulunmuyor” dedi.

Böylece İslamabad yönetimi, Suudi Arabistan’ın doğrudan hedef alınması durumunda meseleyi yalnızca Riyad’ın güvenlik sorunu olarak görmeyeceğinin mesajını verdi.

GÖZLER YEMEN’E ÇEVRİLDİ

Asif’in açıklamasında Yemen’e yaptığı vurgu ise dikkat çekti.

Yemen’deki çatışmaların Suudi Arabistan’a sıçraması veya ülkeye yönelik sebepsiz bir saldırı gerçekleştirilmesi halinde anlaşmanın devreye gireceğini belirten Asif, Pakistan’ın imza attığı hükümlere bağlı olduğunu söyledi.

Asif, “İnşallah ihtiyaç duyulması durumunda anlaşmaya bağlılığımızın gereğini yapacağız” ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN ESKİ DESTEĞİ HATIRLATTI

Pakistan Savunma Bakanı, İslamabad'ın geçmişte Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği de hatırlattı.

Asif, “Hatırlarsanız Suudi Arabistan 2014'te de saldırıya uğramıştı. O dönemde de savunma bakanıydım ve Suudi Arabistan'a yardım etmiştik” dedi.

Pakistan'ın bu açıklaması, Yemen'deki gelişmeler nedeniyle Riyad'ın güvenliğinin tehlikeye girmesi durumunda İslamabad'ın kenarda kalmayacağı mesajı olarak değerlendiriliyor.

MEKKE ANLAŞMASI İÇİN KRİTİK SINAV MI?

Asif'in sözleriyle birlikte dikkatler bir kez daha üçlü savunma mekanizmasına çevrildi.

Açıklamaya göre Yemen'deki çatışmanın Suudi Arabistan sınırları içerisinde doğrudan bir saldırıya dönüşmesi halinde “bir ülkeye saldırı üç ülkeye saldırı sayılır” hükmü gündeme gelebilecek.

Bu durumda yalnızca Pakistan'ın değil, anlaşmanın diğer taraflarının üstleneceği yükümlülükler de bölgedeki gelişmeler açısından önem kazanacak.

Yemen'deki çatışmaların Suudi Arabistan'a sıçrayıp sıçramayacağı ise Mekke Anlaşması açısından en kritik başlıklardan biri haline geldi.

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Yorumlar

Osmanlı tokadı

Bu anlaşma müslümanlar arasında davaşsa çok yazık. Olmaz olamaz olmamalıdır.

Bu anlaşma abd ve siyonistlerin bir oyunu..

Sünni mislumanlari Şii muslumanlarla savaştırma projesidir..ilk hedef husiler ikinci hedef iran...
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