Yeni Jeep Avenger üç farklı güç seçeneğiyle Türkiye’de! Şehir onun, arazi onun! Macera dozu yükseldi!

Yeni Jeep Avenger 0 Elektrikli Summit, 156 BG gücündeki tamamen elektrikli güç aktarma sistemiyle sessiz ve akıcı bir sürüş deneyimi sunuyor. Sıfır egzoz emisyonlu sürüş karakteriyle öne çıkan model, elektrikli mobiliteyi Jeep’in kompakt SUV anlayışıyla bir araya getiriyor. 54 kWh brüt batarya kapasitesine sahip Avenger 0 Elektrikli, WLTP normuna göre 400 kilometreye kadar menzil sunuyor. Isı pompasının standart olarak sunulduğu Jeep Avenger’da 100 kW’a kadar DC hızlı şarj ve 11 kW AC şarj desteği sayesinde farklı kullanım ihtiyaçlarına cevap veren model, günlük sürüşlerin yanı sıra uzun mesafeli yolculuklarda da elektrikli sürüş deneyimini destekliyor. Yeni Avenger 0 Elektrikli Summit’in öne çıkan özelliklerinden biri olan V2L, yani Araç Enerji Paylaşımı fonksiyonu, aracın bataryasında depolanan enerjinin uygun harici elektrikli cihazlarla kullanılmasına olanak tanıyor. Böylece Avenger 0 Elektrikli, yalnızca bir ulaşım aracı olmanın ötesinde günlük yaşamın farklı ihtiyaçlarına da cevap verebiliyor. Tamamen elektrikli Avenger, Summit donanım seviyesinde yeni LED Matrix farlar, aydınlatmalı 7’li ön ızgara, 18 inç elmas kesim jantlar ve cam tavan gibi tasarım ve konfor özellikleriyle sunuluyor. 360° Görüşlü Ön ve Arka Park Kamerası, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve ısıtmalı ön koltuklar da donanım paketini tamamlıyor. Yeni Jeep Avenger ürün gamının en maceracı üyesi olan Avenger 4xe Overland, 145 BG sistem gücü ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle Jeep’in arazi mirasını elektrik destekli bir güç aktarma sistemiyle buluşturuyor. 4xe sistemi, önde içten yanmalı motor ve arkada elektrik motorundan oluşan yapısıyla farklı zeminlerde yüksek çekiş sağlıyor. Arka tekerleklere 1.900 Nm’ye kadar tork aktarabilen sistem, zorlu zeminlerde güçlü bir performans ortaya koyuyor. Yeni Avenger 4xe, çakıllı zeminde yüzde 40’a kadar eğimleri, ön aksın tamamen çekiş kaybettiği koşullarda ise yüzde 20’ye kadar eğimleri aşabiliyor. Bu arazi kabiliyeti, modelin özel sürüş geometrisiyle de destekleniyor. Yaklaşma açısı 22 dereceye, tepe aşma açısı 21 dereceye ve uzaklaşma açısı 35 dereceye kadar ulaşırken yerden yükseklik 210 mm’ye kadar çıkıyor. Avenger 4xe Overland’ın dış tasarımında kış lastiği sertifikalı M+S lastiklere sahip 17 İnç Siyah Alaşım Jantlar, yeni LED Matrix Farlar, Aydınlatmalı 7’li Ön Izgara ve Yeni Tampon Tasarımı dikkat çekiyor. Açılır Cam tavan, Karartılmış Camlar, Çeki Demiri ve Elektrikli Katlanır Yan Aynalar da modelin hem işlevsel hem de maceracı karakterini tamamlıyor. İç mekânda yer alan yeşil renkli ön panel, Overland orta Konsol Kapağı ve Ekstra Dayanıklı Siyah/Yeşil Arazi Koltukları, 4xe’nin kendine özgü kimliğini güçlendiriyor. Selec-Terrain sürüş modları, Eğim İniş Desteği, 360° Görüşlü Ön ve Arka Park Kamerası, Seviye 2 Otonom Sürüş ve Adaptif Hız Sabitleyici gibi teknolojiler ise Avenger 4xe Overland’ın hem arazi koşullarında hem de günlük kullanımda daha kapsamlı bir sürüş deneyimi sunmasına yardımcı oluyor. Yeni Jeep Avenger’ın Türkiye’deki ürün gamı, farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eden üç versiyondan oluşuyor. Modelin ürün gamında 110 BG sistem gücündeki Avenger e-Hybrid Summit, 156 BG gücündeki tamamen elektrikli Avenger 0 Elektrikli Summit ve 145 BG sistem gücündeki dört tekerlekten çekişli Avenger 4xe Overland yer alıyor. Yeni Jeep Avenger, şehir içi kullanımda verimlilik ve konfor arayanlardan tamamen elektrikli sürüşü tercih edenlere, Jeep’in dört tekerlekten çekiş ve arazi kabiliyetini isteyenlerden yüksek teknoloji ve donanımları önceliklendiren kullanıcılara kadar geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor. Farklı güç aktarma seçenekleriyle Avenger, Jeep’in özgürlük, macera ve çok yönlülük anlayışını farklı kullanım ihtiyaçlarıyla buluştururken kompakt SUV segmentindeki konumunu daha da güçlendiriyor.