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Otomotiv
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Yeni Jeep Avenger üç farklı güç seçeneğiyle Türkiye’de! Şehir onun, arazi onun! Macera dozu yükseldi!

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Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yeni Jeep Avenger üç farklı güç seçeneğiyle Türkiye’de! Şehir onun, arazi onun! Macera dozu yükseldi!

Jeep Avenger yenilendi, üç farklı güç seçeneğiyle Türkiye’de yollara çıktı. 2 milyon 305 bin TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla satışa sunulan model, gelişmiş teknolojileri ve güçlü donanımıyla dikkat çekiyor. Jeep Marka Direktörü Selim Eskinazi, “Yeni Avenger ile Türkiye’deki başarımızı daha ileri taşımayı hedefliyoruz” dedi.

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Foto - Yeni Jeep Avenger üç farklı güç seçeneğiyle Türkiye’de! Şehir onun, arazi onun! Macera dozu yükseldi!

Macera, özgürlük ve tutkunun sembolü Jeep®, Türkiye’de önemli bir başarı grafiği yakalayan Avenger modelini yenilenen özellikleriyle tüketicilerle buluşturuyor. Bu kapsamda 156 BG gücündeki Avenger 0 Elektrikli Summit, 2.425.000 TL tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına karşılık lansmana özel 2.305.000 TL’den satışa sunuluyor. 110 BG sistem gücündeki yeni Jeep Avenger e-Hybrid Summit, 2.589.000 TL tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı yerine lansmana özel 2.339.550 TL’den Jeep showroomlarında yerini alıyor. Dört tekerlekten çekişli, 145 BG sistem gücündeki Avenger 4xe Overland ise 2.999.000 TL tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı yerine lansmana özel 2.880.000 TL’den satışa sunuluyor. Modernleşen tasarımı, zenginleştirilen teknolojik donanımları ve farklı kullanıcı beklentilerine cevap veren üç farklı güç aktarma seçeneğiyle yeni Avenger, kompakt SUV segmentindeki iddiasını güçlendiriyor.

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Foto - Yeni Jeep Avenger üç farklı güç seçeneğiyle Türkiye’de! Şehir onun, arazi onun! Macera dozu yükseldi!

Konu hakkında değerlendirme yapan Jeep Marka Direktörü Selim Eskinazi, “Avenger, Jeep Türkiye açısından stratejik öneme sahip modellerimizden biri. Bugüne kadar Türkiye’de 6 bin 500 adedin üzerinde satışa ulaşması da modelin kullanıcılar nezdinde gördüğü güçlü karşılığın önemli bir göstergesi. Yeni Avenger ile bu başarıyı daha ileri taşımayı hedefliyoruz. B-SUV segmentinde sunduğu yüksek donanım seviyesi, gelişmiş sürüş destek sistemleri, farklı güç aktarma seçenekleri ve Jeep’e özgü çok yönlü karakteriyle yeni Avenger’ın segmentindeki en iddialı modellerden biri olduğuna inanıyoruz. e-Hybrid, yüzde 100 elektrikli ve 4xe versiyonlarıyla farklı kullanıcı beklentilerine cevap veren yeni Avenger, Jeep markasının Türkiye’deki büyüme stratejisinde de önemli bir rol üstlenmeye devam edecek” diye konuştu.

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Foto - Yeni Jeep Avenger üç farklı güç seçeneğiyle Türkiye’de! Şehir onun, arazi onun! Macera dozu yükseldi!

Avrupa’da tasarlanan ve üretilen yeni Avenger, Jeep’in 85 yıllık marka mirasını kompakt boyutlar, gelişmiş teknolojiler ve yüksek kullanım esnekliğiyle bir araya getiriyor. Yenilenen model, yeni LED Matrix farları, 7’li aydınlatmalı ikonik ön ızgarası, yeni tampon tasarımı, 360° Görüşlü Ön ve Arka Park Kamerası, daha rafine iç mekânı ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle daha güçlü ve teknolojik bir karakter ortaya koyuyor. Bu özellikler ve müşterilere sunduğu farklı güç aktarma seçenekleriyle Avenger, şehir yaşamından macera odaklı kullanıma kadar geniş bir kullanım alanına hitap ediyor. Jeep’in Avrupa’daki en çok satan modeli konumuna ulaşan Avenger, bugüne kadar 270 binin üzerinde sipariş aldı. Modelin toplam siparişlerinin yüzde 60’ını elektrikli veya elektrik destekli versiyonlar oluştururken, Avenger aynı zamanda İtalya’nın en çok satan SUV modeli olmayı sürdürüyor. Avrupa’da B-SUV segmentinde de öne çıkan modeller arasında yer alan Avenger, Tükiye de bugüne kadar 6.500 adetin üzerinde satışa ulaşarak Jeep’in başarısında önemli modellerden biri olurken, elde ettiği bu başarıyla Jeep’in kompakt SUV pazarındaki güçlü konumunu destekliyor. Yeni Jeep Avenger, ilk neslin geliştirilmesinde temel alınan “tasarımın fonksiyona hizmet etmesi” yaklaşımını daha da ileri taşıyor. Jeep’in ikonik tasarım unsurları, günlük kullanım pratikliği ve arazi kabiliyetiyle birlikte ele alınırken, modelin kompakt gövde yapısı markanın özgürlük ve macera anlayışını şehir yaşamına uyarlıyor. Böylece Avenger, günlük kullanımın gerektirdiği pratikliği Jeep’in karakteristik SUV duruşuyla bir arada sunuyor. Jeep’in imza niteliğindeki 7’li ön ızgarası, yeni Avenger’da LED aydınlatmayla daha dikkat çekici hale geliyor. Yeni Compass’tan ilham alan bu tasarım detayı, ön ızgaranın gece saatlerinde de görünür olmasını sağlarken Avenger’ın Jeep ürün ailesiyle olan görsel bağını da güçlendiriyor. Bu güçlü ön tasarıma yeni LED Matrix farlar eşlik ediyor. Yeni LED Matrix farlar, Avenger’ın yalnızca tasarım karakterini değil, gece sürüşündeki aydınlatma performansını da ileri taşıyor. Sistem, viraj içi ve yol kenarı aydınlatmasını optimize ederken ışık huzmesini trafik koşullarına ve aracın hızına göre otomatik olarak ayarlıyor. Böylece sürücünün ek bir müdahalede bulunmasına gerek kalmadan farklı sürüş koşullarında daha uygun bir görüş alanı oluşturuluyor. Yeni Jeep Avenger’ın ön ve arka tamponlarında yapılan yenilikler de modelin koruyucu tasarım anlayışını güçlendiriyor. Gövde çevresindeki koruyucu kaplamalar ve darbelere karşı dayanıklılığı destekleyen tasarım detayları, Jeep karakterini yalnızca görsel bir özellik olmaktan çıkararak işlevsel bir yapıya taşıyor. 4xe versiyonunda ise kırmızı ön detaylar ve kendine özgü Jeep 360 derece koruma tasarımı, modelin maceracı karakterini daha da belirgin hale getiriyor. Yeni jant tasarımları ve ürün gamına eklenen Orman Yeşili ve Bambu Yeşili renk seçenekleri de Avenger’ın yenilenen dış görünümünü tamamlıyor. Doğadan ilham alan bu renkler, kompakt SUV’un Jeep’in macera ve keşif ruhuyla olan bağını güçlendirirken modelin şehirli karakterine de farklı bir ifade kazandırıyor.

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Foto - Yeni Jeep Avenger üç farklı güç seçeneğiyle Türkiye’de! Şehir onun, arazi onun! Macera dozu yükseldi!

Yeni Jeep Avenger’ın iç mekânında yapılan yeniliklerle birlikte kalite algısı ve kullanım konforu daha da ileri taşınıyor. Kapı panellerinde kullanılan daha yumuşak malzemeler, ön konsoldaki yeni yumuşak dolgulu yüzeyler ve yenilenen döşeme seçenekleri, kabin içerisinde çok daha rafine bir atmosfer oluşturuyor. Summit donanım seviyesindeki Avenger e-Hybrid ve Avenger 0 Elektrikli versiyonlarında Gri Desenli Kumaş/Suni Deri Kombinasyonlu Premium Koltuklar sunulurken, 4xe Overland versiyonunda yıkanabilir ve yüksek dayanıklılığa sahip Siyah/Yeşil Kumaş Ekstra Dayanıklı Arazi Koltukları kullanılıyor. Böylece farklı versiyonların karakteri, iç mekânda kullanılan malzeme ve döşeme tercihleriyle de birbirinden ayrılıyor. Yeni Avenger’da 10,25 inç ölçüsünde dokunmatik merkezi medya ekranı ve 10,25 inç tam dijital gösterge paneli standart olarak sunuluyor. Kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteği, kişiselleştirilebilir arayüz ve kablosuz yazılım güncellemeleriyle birlikte dijital kullanım deneyimi daha da zenginleşiyor. Bu teknolojiler, sürücünün ihtiyaç duyduğu bilgi ve bağlantı özelliklerine daha kolay erişmesine yardımcı oluyor. Çok renkli Ambiyans Aydınlatması, Kablosuz Şarj, Isıtmalı Ön Koltuklar, Elektrikli Katlanır Yan Aynalar, Otomatik Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma ile Eller Serbest Elektrikli Bagaj Kapağı günlük kullanım konforunu artırıyor. Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan Cam Tavan ve Isıtmalı Ön Cam da özellikle farklı hava koşullarında kullanım kolaylığı sağlayan özellikler arasında yer alıyor. Yeni Avenger’ın kullanım kolaylığı yalnızca kabin içerisindeki donanımlarla sınırlı kalmıyor. Model, 380 litreye kadar bagaj hacmi sunarken 1 metre genişliğindeki arka kapı açıklığı ve 730 mm yükleme eşiği, yükleme ve boşaltma işlemlerini kolaylaştırırken, kabin içerisindeki saklama alanlarının toplam kapasitesi 34 litreye kadar ulaşıyor.

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Foto - Yeni Jeep Avenger üç farklı güç seçeneğiyle Türkiye’de! Şehir onun, arazi onun! Macera dozu yükseldi!

Yeni Jeep Avenger, gelişmiş sürüş destek teknolojileriyle de kompakt SUV segmentindeki iddiasını güçlendiriyor. Elektrikli ve e-Hybrid versiyonlarında Summit, 4xe versiyonunda ise Overland donanım seviyesi ile sunulan modelde Adaptif Hız Sabitleyici, Seviye 2 Otonom Sürüş, Otonom Acil Frenleme, Trafik Levhası Tanıma, Şerit Ortalama Asistanı, Sürücü Dikkat Asistanı ve Yorgunluk Algılama Kamerası ile Kör Nokta Uyarı Sistemi bulunuyor. Yeni ön kamera sayesinde sunulan 360° Görüşlü Ön ve Arka Park Kamerası ise özellikle park ve düşük hızlı manevralarda sürücünün çevreyi daha kolay kontrol etmesine yardımcı oluyor. Sistem, aracın çevresini üstten görünümle ekrana yansıtırken koşullara göre en uygun kamera açısını ve yakınlaştırma seviyesini otomatik olarak seçebiliyor. Sürücü dilediği anda kamera görünümünü manuel olarak değiştirebiliyor. Selec-Terrain sürüş modları ve Eğim İniş Desteği de Avenger’ın farklı yol koşullarına uyum sağlayan yapısını destekliyor. Bu özellikler, modelin günlük şehir kullanımından daha zorlu sürüş koşullarına kadar farklı senaryolarda daha kontrollü bir sürüş sunmasına katkı sağlıyor. Yeni Jeep Avenger e-Hybrid Summit, 110 BG sistem gücündeki hibrit güç aktarma sistemi ve otomatik şanzımanıyla şehir içi kullanımda verimlilik ve konforu bir araya getiriyor. 48V hibrit teknolojisine sahip sistemde değişken geometrili turbo ve Miller çevrimli motor, elektrik motorunun entegre edildiği 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla birlikte çalışıyor. Hibrit sistem, özellikle düşük hızlarda elektrik motorunun desteğini daha yoğun kullanarak yakıt tüketiminin azaltılmasına katkı sağlıyor. Uygun koşullarda 30 km/sa hızın altındaki sürüşlerde 1 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş gerçekleştirilebilmesi, şehir içindeki kullanım karakterini daha verimli hale getiriyor. Kısa dur-kalk sürüşleri ya da park manevraları tamamen elektrikli olarak gerçekleştirilebiliyor. Avenger e-Hybrid Summit, sahip olduğu hibrit güç aktarma sisteminin yanı sıra kapsamlı donanım seviyesiyle de öne çıkıyor. Yeni LED Matrix farlar, 7’li aydınlatmalı ön ızgara, 18 inç elmas kesim alaşım jantlar ve cam tavan dış tasarımı tamamlıyor. Seviye 2 Otonom Sürüş, 360° Görüşlü Ön ve Arka Park Kamerası, ısıtmalı ön koltuklar ve eller serbest elektrikli bagaj kapağı ise günlük kullanımda konfor ve güvenliği destekliyor.

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Foto - Yeni Jeep Avenger üç farklı güç seçeneğiyle Türkiye’de! Şehir onun, arazi onun! Macera dozu yükseldi!

Yeni Jeep Avenger 0 Elektrikli Summit, 156 BG gücündeki tamamen elektrikli güç aktarma sistemiyle sessiz ve akıcı bir sürüş deneyimi sunuyor. Sıfır egzoz emisyonlu sürüş karakteriyle öne çıkan model, elektrikli mobiliteyi Jeep’in kompakt SUV anlayışıyla bir araya getiriyor. 54 kWh brüt batarya kapasitesine sahip Avenger 0 Elektrikli, WLTP normuna göre 400 kilometreye kadar menzil sunuyor. Isı pompasının standart olarak sunulduğu Jeep Avenger’da 100 kW’a kadar DC hızlı şarj ve 11 kW AC şarj desteği sayesinde farklı kullanım ihtiyaçlarına cevap veren model, günlük sürüşlerin yanı sıra uzun mesafeli yolculuklarda da elektrikli sürüş deneyimini destekliyor. Yeni Avenger 0 Elektrikli Summit’in öne çıkan özelliklerinden biri olan V2L, yani Araç Enerji Paylaşımı fonksiyonu, aracın bataryasında depolanan enerjinin uygun harici elektrikli cihazlarla kullanılmasına olanak tanıyor. Böylece Avenger 0 Elektrikli, yalnızca bir ulaşım aracı olmanın ötesinde günlük yaşamın farklı ihtiyaçlarına da cevap verebiliyor. Tamamen elektrikli Avenger, Summit donanım seviyesinde yeni LED Matrix farlar, aydınlatmalı 7’li ön ızgara, 18 inç elmas kesim jantlar ve cam tavan gibi tasarım ve konfor özellikleriyle sunuluyor. 360° Görüşlü Ön ve Arka Park Kamerası, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve ısıtmalı ön koltuklar da donanım paketini tamamlıyor. Yeni Jeep Avenger ürün gamının en maceracı üyesi olan Avenger 4xe Overland, 145 BG sistem gücü ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle Jeep’in arazi mirasını elektrik destekli bir güç aktarma sistemiyle buluşturuyor. 4xe sistemi, önde içten yanmalı motor ve arkada elektrik motorundan oluşan yapısıyla farklı zeminlerde yüksek çekiş sağlıyor. Arka tekerleklere 1.900 Nm’ye kadar tork aktarabilen sistem, zorlu zeminlerde güçlü bir performans ortaya koyuyor. Yeni Avenger 4xe, çakıllı zeminde yüzde 40’a kadar eğimleri, ön aksın tamamen çekiş kaybettiği koşullarda ise yüzde 20’ye kadar eğimleri aşabiliyor. Bu arazi kabiliyeti, modelin özel sürüş geometrisiyle de destekleniyor. Yaklaşma açısı 22 dereceye, tepe aşma açısı 21 dereceye ve uzaklaşma açısı 35 dereceye kadar ulaşırken yerden yükseklik 210 mm’ye kadar çıkıyor. Avenger 4xe Overland’ın dış tasarımında kış lastiği sertifikalı M+S lastiklere sahip 17 İnç Siyah Alaşım Jantlar, yeni LED Matrix Farlar, Aydınlatmalı 7’li Ön Izgara ve Yeni Tampon Tasarımı dikkat çekiyor. Açılır Cam tavan, Karartılmış Camlar, Çeki Demiri ve Elektrikli Katlanır Yan Aynalar da modelin hem işlevsel hem de maceracı karakterini tamamlıyor. İç mekânda yer alan yeşil renkli ön panel, Overland orta Konsol Kapağı ve Ekstra Dayanıklı Siyah/Yeşil Arazi Koltukları, 4xe’nin kendine özgü kimliğini güçlendiriyor. Selec-Terrain sürüş modları, Eğim İniş Desteği, 360° Görüşlü Ön ve Arka Park Kamerası, Seviye 2 Otonom Sürüş ve Adaptif Hız Sabitleyici gibi teknolojiler ise Avenger 4xe Overland’ın hem arazi koşullarında hem de günlük kullanımda daha kapsamlı bir sürüş deneyimi sunmasına yardımcı oluyor. Yeni Jeep Avenger’ın Türkiye’deki ürün gamı, farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eden üç versiyondan oluşuyor. Modelin ürün gamında 110 BG sistem gücündeki Avenger e-Hybrid Summit, 156 BG gücündeki tamamen elektrikli Avenger 0 Elektrikli Summit ve 145 BG sistem gücündeki dört tekerlekten çekişli Avenger 4xe Overland yer alıyor. Yeni Jeep Avenger, şehir içi kullanımda verimlilik ve konfor arayanlardan tamamen elektrikli sürüşü tercih edenlere, Jeep’in dört tekerlekten çekiş ve arazi kabiliyetini isteyenlerden yüksek teknoloji ve donanımları önceliklendiren kullanıcılara kadar geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor. Farklı güç aktarma seçenekleriyle Avenger, Jeep’in özgürlük, macera ve çok yönlülük anlayışını farklı kullanım ihtiyaçlarıyla buluştururken kompakt SUV segmentindeki konumunu daha da güçlendiriyor.

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