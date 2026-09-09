Son dakika... Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik karar! Mezarı açılacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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15 yıl sonra yeniden açılan Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında çok kritik bir aşamaya geçildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada feth-i kabir kararı alındı. Kozinoğlu'nun mezarından alınacak doku örnekleri üzerinde toksikolojik ve kimyasal incelemeler yapılarak gerçek ölüm nedeninin aydınlatılması hedefleniyor
FETÖ'nün kumpas davaları döneminde tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 12 Kasım 2011'de hayatını kaybeden eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni ve kritik bir gelişme yaşandı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına ve feth-i kabir işlemi yapılmasına karar verildi
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