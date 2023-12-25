Madde ve karanlık maddenin gizemi şaşırtıyor
Madde hepimizin bildiği temel fizik bilgilerine göre hacmi ve kütlesi olan tanecikli yapılara denir.
Madde en kısa tanımıyla, uzayda yer kaplayan hacmi ve kütlesi olan tanecikli yapılara verilen isimdir.
Maddenin en küçük yapı birimi atomlar olarak bilinir. Atomlar birleşerek maddeleri oluşturur.
Bir atom; elektron, nötron ve protondan oluşur.
Elektron maddenin en küçük parçacığıdır ve enerjiden oluşur. Nükleer fizik ve nükleer kimyada nötrino adı ile anılan bu enerji hakkında hâlâ pek az şey keşfedilmiştir. Ayrıca karanlık madde tüm gizemini korumaktadır.
Kaynak: PopularScienceTR
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