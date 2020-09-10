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Dünya Macron'dan Türkiye'yi ayağa kaldıran itiraf! "Sorunumuz Erdoğan'la"
Dünya

Macron'dan Türkiye'yi ayağa kaldıran itiraf! "Sorunumuz Erdoğan'la"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sorunlarının Türk halkıyla değil Erdoğan'la olduğunu itiraf etti. Macronun boyunu aşan sözlere Türkiye'den tepkiler gecikmedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 16:10:00 - 2020-09-10 16:24:20
Macron'dan Türkiye'yi ayağa kaldıran itiraf! "Sorunumuz Erdoğan'la"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki meşru faaliyetleri; Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Fransa ve Almanya'da hazımsızlığa neden oldu.

Türkiye'nin kararlığını provokasyonlarla test eden Yunanistan'a en büyük desteği ise Fransa verdi.

Atine yönetimini piyoluğunda Akdeniz'deki zenginliklere hakim olmak isteyen Fransa'dan alçak bir açıklama geldi.

"Bizim sorunumuz Erdoğan'la"

Türkiye'yi doğrudan karşısına almaya cesaret edemeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'ne (AB) skandal bir çağrı yaptı.

Haddini aşan Macron, çağrısında "Türk halkı büyük bir halk. Ancak biz Avrupalılar artık Erdoğan hükümetine karşı daha açık olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Macron'a tepkiler gecikmedi

Macron'un aciliğini dışa vuran ifadelere Türkiye'den tepkiler gecikmedi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; "Dış politikadaki tüm sinsi planlarını suya düşürdüğümüz, kirli oyunlarını bozduğumuz Macron, iç acısıyla her gün fütursuzca Türkiye’ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Avrupa’da en yüksek oy oranıyla seçilen liderlerdendir. Sayın Cumhurbaşkanımız gücünü her zaman Türk halkından almıştır. Türk halkı ve Hükümeti, bu tür hezeyanlar karşısında hep tek yürek olmuştur ve olmaya da devam edecektir." denildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise; "Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye’dir. 'Erdoğan ayrı, Türk halkı ayrı' diyenler bu konuda da tarihi cevaplarını alacaklar" dedi.

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