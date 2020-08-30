Macron'dan küstah sözler: Türkiye’ye karşı bunu uyguluyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'de meşru haklarını kullanan Türkiye’ye karşı sert bir tavır takındıklarını savunarak "kırmızı çizgi politikası” uyguladıklarını öne sürdü.

Macron, Deutsche Welle'de (DW) yer alan habere göre, önceki gün başkent Paris'te gazetecilerle bir araya geldiği yaz sonu toplantısında, Akdeniz’in egemenliği konusunda kendisinin sözleri ve eylemleri ile tutarlı olması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin sözlerden ziyade eylemleri dikkate alıp onlara saygı duyduğunu öne süren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türklerin sözler ile eylemlerin tutarlı oluşunu dikkate aldığını ve buna saygı duyduğunu söyledi ve Fransa’nın bu yaz yaptığının mühim olduğunu iddia ederek bunun bir kırmızı çizgi politikası olduğunu ileri sürdü.

Macron'dan Türkiye'ye tepki çeken ithamlar!

Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki geçici varlığını artırma kararı ile Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İtalya ile beraber yaptıkları askeri tatbikata da değinen Macron, Fransa’nın sert ama ölçülü bir tavır sergilediğini iddia etti.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki meşru eylemlerininin "provokatif” olduğu şeklinde skandal bir iddiada bulunan Macron, Türkiye’nin Avrupa Birliği'nin (AB) iki üyesi olan Yunanistan ve GKRY'nin münhasır ekonomik bölgelerine ve egemenlik haklarına "saldırdığı" iddiasında bulunarak bir skandala daha imza attı.

Macron, Türkiye'nin son yıllardaki stratejisinin bir NATO üyesi ülkenin stratejisi olarak değerlendirmediği şeklinde küstah sözler sarf etti.

Türkiye'den Fransa'ya tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 27 Ağustos tarihinde yaptığı yazılı açıklamada, Fransız askeri uçaklarının, Yunanistan, GKRY ve İtalya ile gerçekleştirilen bir tatbikat bahanesi ile GKRY'ye inmesi ve bu uçakların geçici veya sürekli olarak adaya konuşlandırılmasının, 1960 Antlaşmaları'na aykırı olduğunu bildirmiş, Kıbrıs Adası'nın garantörü olmayan Fransa'nın bu tutumu ile, Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliklerden sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini, tehlikeli bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik ettiğini ifade etmişti.

Aksoy, açıklamasının devamında Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkü'nü dışarıda bırakmaya çalışan her girişimin hüsranla sonuçlanacağını bir kez daha hatırlattığını bildirdi.