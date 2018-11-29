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Macron'dan kritik hamle! Onunla görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G20 Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşecek.

29 Kasım 2018 Perşembe 22:33
Macron'dan kritik hamle! Onunla görüşecek

G20 Zirvesi için Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşeceği açıkladı.

Arjantin’de düzenlenen G20 Zirvesi’ne katılmak üzere başkent Buenos Aires’e gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşeceği duyurdu. Macron, Veliaht Prens Selman’la yapacağı görüşmede Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması konusunda ısrarcı olacağını söyledi.

"Soruşturmanın devam etmesini istiyoruz"

Tüm dünyanın bu konuyla ilgili endişe duyduğunu belirten Macron, şahsi fikrinin ise şeffaflıktan ve uluslararası toplumun cinayetle ilgili bilgilendirilmesinden yana olduğunu kaydetti.

Macron, “Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yürütülen soruşturmanın devam etmesini istiyoruz. Cinayetin aydınlatmasını ve uluslararası toplumun bu sürece dahil olmasını istiyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 22:33
  1. Fransa
  2. Suudi Arabistan
  3. Macron

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