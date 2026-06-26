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Gündem Bu ahlaksızlık durdurulmalı! Sapkınlar İstanbul Boğazı'nı kirletmeye hazırlanıyor
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Bu ahlaksızlık durdurulmalı! Sapkınlar İstanbul Boğazı'nı kirletmeye hazırlanıyor

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Bu ahlaksızlık durdurulmalı! Sapkınlar İstanbul Boğazı'nı kirletmeye hazırlanıyor

Eşcinsel sapkınlar, her bir karışı şehit kanıyla sulanan büyük komutan Fatih Sultan Mehmet'in emaneti İstanbul'da boğazı kirletmeye hazırlanıyor. Duyarlı Müslümanlar ahlaksızlığa engel olunması için yetkililere çağrı yaptı.

Eşcinsel sapkınlar rahat durmuyor.

Sapkınlar, 8 Temmuz Çarşamba günü her bir karışı şehit kanıyla sulanan büyük komutan Fatih Sultan Mehmet'in emaneti İstanbul'da boğazı kirletmeye hazırlanıyor.

Müslümanların gözünün nuru İstanbul'u hedef alan iğrenç programa yurt içi ve yurt dışından 3 bin kişilik bir katılım kontenjanla organize edilecek.

 

Duyarlı Müslümanlar ahlaksızlığa engel olunması için yetkililere çağrı yaptı.

Vatandaşlar, yetkililere 'Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in hadisine nail olan büyük komutan Fatih Sultan Mehmed Han'ın ve kutlu askerlerinin emaneti olan kahraman şehitlerimizin kanlarıyla suladığı İstanbul'u hedef alan ahlaksız saldırıya 'dur' deyin" ifadeleriyle seslendi.

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Yorumlar

Ahmet

İstanbul Boğazı'nı kirletmek için 3 bin kişilik bir katılımla düzenlenen bu programa destek verilenlerin kendilerini Müslüman diye göstermesi çok üzücü. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in hadisine nail olan büyük komutan Fatih Sultan Mehmed Han ve kutlu askerlerinin kanlarıyla sulanan İstanbul'un hedef alınması kabul edilemez bir saldırıdır. Yetkililer, bu sapkınlığa dur diyecek, çocuklarımızı bu tehditlerden koruyacaktır umarım. Allah ülkemizi ve milletimizi ayakta tutmaya devam etsin.
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