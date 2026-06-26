Bu ahlaksızlık durdurulmalı! Sapkınlar İstanbul Boğazı'nı kirletmeye hazırlanıyor

Eşcinsel sapkınlar rahat durmuyor.

Sapkınlar, 8 Temmuz Çarşamba günü her bir karışı şehit kanıyla sulanan büyük komutan Fatih Sultan Mehmet'in emaneti İstanbul'da boğazı kirletmeye hazırlanıyor.



Müslümanların gözünün nuru İstanbul'u hedef alan iğrenç programa yurt içi ve yurt dışından 3 bin kişilik bir katılım kontenjanla organize edilecek.

Duyarlı Müslümanlar ahlaksızlığa engel olunması için yetkililere çağrı yaptı.

Vatandaşlar, yetkililere 'Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in hadisine nail olan büyük komutan Fatih Sultan Mehmed Han'ın ve kutlu askerlerinin emaneti olan kahraman şehitlerimizin kanlarıyla suladığı İstanbul'u hedef alan ahlaksız saldırıya 'dur' deyin" ifadeleriyle seslendi.