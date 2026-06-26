İran'da gizemli patlama sesleri! Sirik kentinde duyulan sesler paniğe neden oldu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İslam coğrafyasındaki askeri gerilim tırmanırken, İran’ın stratejik öneme sahip Hürmüzgan Eyaleti’ne bağlı Sirik kentinde büyük bir patlama sesinin duyulduğu bildirildi. Hürmüz Boğazı'nın hemen girişinde yer alan bu kritik bölgede yaşanan hareketlilik, son dakika gelişmesi olarak ajanslara düşerken patlamanın kaynağına ilişkin resmi makamlardan henüz net bir açıklama yapılmadı.
İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik kentinde patlama sesi duyulduğu bildirildi.
İran devlet televizyonuna göre, Sirik kentinde patlama sesi duyuldu.
Patlama seslerinin kaynağına ilişkin ise bilgi verilmedi.
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