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Gündem İran'da gizemli patlama sesleri! Sirik kentinde duyulan sesler paniğe neden oldu!
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İran'da gizemli patlama sesleri! Sirik kentinde duyulan sesler paniğe neden oldu!

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Cem Kaya Giriş Tarihi:

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İran'da gizemli patlama sesleri! Sirik kentinde duyulan sesler paniğe neden oldu!

İslam coğrafyasındaki askeri gerilim tırmanırken, İran’ın stratejik öneme sahip Hürmüzgan Eyaleti’ne bağlı Sirik kentinde büyük bir patlama sesinin duyulduğu bildirildi. Hürmüz Boğazı'nın hemen girişinde yer alan bu kritik bölgede yaşanan hareketlilik, son dakika gelişmesi olarak ajanslara düşerken patlamanın kaynağına ilişkin resmi makamlardan henüz net bir açıklama yapılmadı.

İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik kentinde patlama sesi duyulduğu bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Sirik kentinde patlama sesi duyuldu.

Patlama seslerinin kaynağına ilişkin ise bilgi verilmedi. 

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Yorumlar

Ahmet

İran'ın Sirik kentinde yaşanan patlama olayı, bölgede gerilimin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu tür olaylar her zaman endişe verici olur ve İslam dünyasının güvende olduğunu görmek herkesin isteği olmalı. İran'da meydana gelen bu patlamaların ardından ABD ve Körfez ülkeleri tarafından yapılan tehditler, bölgedeki gerilimi daha da artırıyor. Umarım bu olaylar barışçıl bir çözüme ulaşmak için İslam dünyasının gücü ve bilgeliğiyle sonuçlanır.
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